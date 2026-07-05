https://news.day.az/world/1846050.html Премьер Армении о принятии новой конституции Никол Пашинян высказался о принятии новой конституции. Об этом передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ. Предвыборная программа большинства, сформированного по итогам выборов, также включает в себя повестку принятия новой Конституции, говорится в послании премьер-министра Никола Пашиняна по случаю Дня Конституции Армении.
Премьер Армении о принятии новой конституции
Никол Пашинян высказался о принятии новой конституции.
Об этом передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.
Предвыборная программа большинства, сформированного по итогам выборов, также включает в себя повестку принятия новой Конституции, говорится в послании премьер-министра Никола Пашиняна по случаю Дня Конституции Армении.
"Конституция должна быть выражением того, что народ является хозяином государства и власти, это должно выражаться не только текстом, но и происхождением, и реальностью. Со времен Народной, ненасильственной, бархатной революции 2018 года народ является хозяином государства и власти, и этот факт был подтвержден на очередных парламентских выборах 2026 года. Это означает, что конституционный дух в Армении силен и тверд, а учредитель - народ, непоколебим в своем стремлении построить свободное и счастливое государство", - отмечается в письме.
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