На Бруклинском мосту произошел пожар

Во время праздничного фейерверка в честь Дня независимости США на Бруклинском мосту в Нью-Йорке произошел пожар.

Как передает Day.Az, об этом сообщает The New York Times.

Возгорание возникло на манхэттенской стороне моста из-за пиротехники. На место оперативно прибыли два пожарных расчета, которым удалось быстро ликвидировать огонь. В результате инцидента никто не пострадал.

Несмотря на происшествие, паники среди собравшихся не возникло - многие зрители продолжили наблюдать за фейерверком и снимать происходящее на видео.

Из-за пожара движение автомобилей и пешеходов по Бруклинскому мосту оставалось полностью перекрытым до поздней ночи. По данным городских властей, ущерб оказался незначительным, а 143-летнему историческому мосту ничего не угрожает.