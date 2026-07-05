В Вашингтоне проходит грандиозное фейерверк-шоу

В Вашингтоне проходит крупнейшее в мировой истории фейерверк-шоу, приуроченное к 250-летию независимости США.

Как передает Day.Az, соответствующее видео распространилось в социальных сетях.

По данным организаторов, в ходе пиротехнического представления планируется использовать около 850 тысяч зарядов.

Для сравнения, во время прошлогоднего шоу было задействовано около 20 тысяч пиротехнических зарядов. Таким образом, нынешнее представление стало самым масштабным за всю историю проведения подобных мероприятий.