Визит фон дер Ляйен открывает новый этап стратегического партнерства ЕС-Азербайджаном

Визит президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен в Баку открывает новый этап стратегического партнерства между Европейским союзом и Азербайджаном.

Об этом в беседе с Day.Az сказал президент итальянского аналитического центра Trinità dei Monti Пьерлуиджи Теста.

"Визит президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен в Баку прошел в переломный момент как для Европы, так и для Южного Кавказа. Это гораздо больше, чем обычный двусторонний визит: он отражает более широкую геополитическую стратегию и стратегию энергетической безопасности Европейского союза в условиях все более сложной и стремительно меняющейся международной обстановки. Это стратегическое направление начало формироваться уже ранее и отчасти было предвосхищено визитом премьер-министра Италии Джорджи Мелони в Азербайджан в начале мая. С начала российско-украинской войны Европейский союз значительно активизировал усилия по диверсификации источников энергоснабжения, укреплению устойчивых торговых маршрутов и снижению стратегической зависимости", - сказал он.

По его словам, в этих условиях Азербайджан становится все более значимым партнером - не только как надежный поставщик энергоресурсов, но и как стратегический мост, соединяющий Европу с Южным Кавказом, Центральной Азией и в более широком смысле с Азией через Средний коридор.

"Кроме того, это первый визит после того, как Армения и Азербайджан достигли исторического и давно ожидаемого мирного соглашения, что придает миссии еще более весомое политическое значение. Европейский союз больше не рассматривает регион исключительно через призму конфликта. Теперь акцент смещается на экономическую интеграцию, развитие транспортной и логистической взаимосвязанности, а также долгосрочное региональное развитие в условиях устойчивого мира.

Повестка визита сама по себе демонстрирует, как эволюционируют отношения между Европейским союзом и Азербайджаном. Хотя энергетическая безопасность по-прежнему остается основой двустороннего сотрудничества, партнерство постепенно расширяется, охватывая транспортную инфраструктуру, цифровую взаимосвязанность, торговлю, безопасность и региональное развитие. Это отражает стремление Европейского союза создать надежные экономические коридоры между Европой и Азией, одновременно повышая устойчивость собственных цепочек поставок", - сказал политолог.

Теста отметил, что в более широком контексте такой подход является частью стратегии ЕС по постепенному снижению зависимости от традиционных партнеров и диверсификации своих геополитических и экономических связей в ответ на растущую неопределенность и нестабильность международной системы.

"Энергетическое сотрудничество останется одним из ключевых столпов партнерства между Европейским союзом и Азербайджаном. Однако значение нынешнего визита свидетельствует о том, что отношения вступают в новый этап развития, постепенно выходя за рамки традиционного энергетического сотрудничества и превращаясь в гораздо более широкий стратегический союз.

В кратко- и среднесрочной перспективе природный газ продолжит играть важнейшую роль в обеспечении энергетической безопасности Европы. После начала российско-украинской войны Азербайджан стал одним из наиболее надежных альтернативных поставщиков газа для Европейского союза, способствуя диверсификации импорта энергоносителей и снижению зависимости от российского газа.

В связи с этим расширение поставок по Южному газовому коридору остается стратегическим приоритетом. Вместе с тем увеличение экспортных объемов потребует дополнительных инвестиций в добычу, а также расширения существующей инфраструктуры, прежде всего Трансадриатического газопровода (TAP)", - сказал он.

Президент аналитического центра подчеркнул, что в долгосрочной перспективе ценность партнерства уже не должна измеряться исключительно объемами экспортируемого газа.

"Его главный потенциал заключается в энергетическом переходе. Азербайджан располагает значительными ресурсами возобновляемой энергетики, особенно в сфере солнечной генерации и офшорной ветроэнергетики Каспийского моря. Это создает предпосылки для трансформации страны из традиционного экспортера углеводородов в будущего поставщика "зеленой" электроэнергии и "зеленого" водорода.

Именно в этом контексте все большее значение приобретает концепция "зеленых" энергетических коридоров. Сегодня Европа заинтересована уже не просто в импорте энергоресурсов, а в создании интегрированной инфраструктуры, объединяющей энергетические, транспортные и цифровые сети. Проекты, связывающие Южный Кавказ с европейскими рынками через Черное море и Средний коридор, способны стать стратегическими активами, повышая конкурентоспособность Европы, устойчивость цепочек поставок и способствуя достижению целей по декарбонизации", - отметил Теста.

По его мнению, в более широком смысле энергетическое сотрудничество следует рассматривать как часть значительно более масштабной стратегической повестки, включающей развитие транспортной связанности, инфраструктуры, цифровизации и промышленности.

"Растущие инвестиции Европейского союза в развитие Среднего коридора наглядно демонстрируют, что Брюссель все чаще рассматривает энергетическую безопасность и транспортно-торговую взаимосвязанность как две неразрывно связанные составляющие единой геополитической стратегии.

В конечном счете будущее энергетических отношений между ЕС и Азербайджаном будет зависеть не только от объемов газа, экспортируемого из Баку, но и от способности обеих сторон совместно создать современную энергетическую экосистему, объединяющую традиционные источники энергии, возобновляемые ресурсы, интеллектуальную инфраструктуру и безопасную региональную взаимосвязанность. Если эта концепция будет успешно реализована, партнерство между Европейским союзом и Азербайджаном может стать одним из наиболее стратегически значимых для обеих сторон на многие десятилетия вперед", - сказал президент аналитического центра.

Теста убежден, что Азербайджан становится одним из важнейших стратегических центров, обеспечивающих связанность между Европой и Азией.

"Сегодня Средний коридор - это уже не просто транспортный или инфраструктурный проект. Он приобрел геополитическое значение. Последние геополитические события - война в Украине, нестабильность на Ближнем Востоке и сбои в работе традиционных торговых маршрутов - наглядно продемонстрировали острую необходимость для Европы диверсифицировать цепочки поставок, сделав их более устойчивыми и надежными. В этих условиях Азербайджан занимает уникальное стратегическое положение, являясь ключевым связующим звеном между Центральной Азией, Каспийским регионом, Южным Кавказом и Европой посредством альтернативного маршрута, позволяющего снизить зависимость от традиционных транзитных путей.

Сегодня взаимосвязанность означает гораздо больше, чем просто перемещение товаров. Она предполагает интеграцию транспортной инфраструктуры, цифровых сетей, энергетических коридоров и таможенных процедур в единую взаимосвязанную экосистему. Европейский союз ясно обозначил свою приверженность этой концепции, о чем свидетельствуют запуск новой Платформы повестки по взаимосвязанности (Connectivity Agenda Platform) и растущие инвестиции в транспортную, энергетическую и цифровую инфраструктуру Среднего коридора", - сказал он.

Президент итальянского аналитического центра считает, что существует как минимум четыре ключевых направления, по которым Европейский союз может еще больше усилить свое участие.

"Во-первых, необходимо продолжать инвестировать в физическую инфраструктуру - порты, железные дороги, логистические центры и современные пограничные терминалы, что позволит сократить время транзита и повысить эффективность перевозок. Во-вторых, следует ускорить развитие цифровой взаимосвязанности, поддерживая создание защищенных каналов передачи данных, полностью цифровизированных таможенных систем и интеллектуальных логистических платформ, обеспечивающих бесперебойную трансграничную торговлю. В-третьих, транспортная и энергетическая стратегии должны разрабатываться одновременно. Создаваемая сегодня инфраструктура должна быть готова обслуживать не только традиционные торговые потоки, но и формирующуюся "зеленую" экономику, включая транспортировку возобновляемой электроэнергии и водорода. Наконец, важнейшее значение будет иметь более активное участие частного сектора. Государственные инвестиции создают необходимую основу, однако долгосрочный успех будет зависеть от привлечения европейских финансовых институтов, частных инвесторов и промышленных партнерств, способных обеспечить устойчивую экономическую отдачу для всего региона", - подчеркнул он.

Теста отметил, что в конечном счете Средний коридор следует рассматривать не просто как альтернативный торговый маршрут.

"Это стратегический коридор, способный изменить будущее евразийской взаимосвязанности. Для Европы инвестиции в этот проект означают инвестиции в собственную устойчивость, экономическую конкурентоспособность и стратегическую автономию. Для Азербайджана это возможность выйти за рамки традиционной роли экспортера энергоресурсов и стать полноценным стратегическим партнером, способным служить постоянным мостом между Европой и Азией", - сказал он.

Эксперт считает, что следующий этап сотрудничества между Европейским союзом и Азербайджаном будет определяться диверсификацией. Хотя энергетика сохранит свое фундаментальное значение, партнерство постепенно трансформируется в более широкий многоплановый стратегический союз, основанный на взаимосвязанности, инновациях и устойчивом экономическом развитии.

"Одной из сфер с наибольшим потенциалом являются торговля и инвестиции. Азербайджан все активнее позиционирует себя как ключевые ворота между Европой и Азией, создавая значительные возможности для европейского бизнеса в области логистики, транспортной инфраструктуры, высокотехнологичного производства и промышленной кооперации. По мере укрепления региональной стабильности частные инвестиции будут играть все более важную роль в обеспечении долгосрочного экономического роста.

Вторым перспективным направлением является цифровая трансформация. Будущее взаимосвязанности выходит далеко за пределы автомобильных и железных дорог. Оно включает защищенную цифровую инфраструктуру, коридоры передачи данных, искусственный интеллект, кибербезопасность и интеллектуальные таможенные системы. Все эти технологии способны значительно повысить эффективность, безопасность и устойчивость торговых потоков между Европой и Азией.

Образование, научные исследования и инновации также должны стать центральными элементами партнерства. Академические обмены, совместные исследовательские программы и сотрудничество между университетами, научными центрами и технологическими компаниями помогут подготовить специалистов, необходимых для цифрового и "зеленого" перехода, а также укрепить гуманитарные связи между людьми", - сказал президент итальянского аналитического центра.

Теста подчеркнул, что региональная взаимосвязанность представляет собой, возможно, крупнейшую стратегическую возможность.

"Историческое мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном создает предпосылки для превращения Южного Кавказа из региона, традиционно ассоциировавшегося с конфликтами, в платформу экономического сотрудничества, соединяющую Европу, Центральную Азию и в более широком смысле Индо-Тихоокеанский регион. При наличии последовательных инвестиций и конструктивного политического диалога Средний коридор способен стать одной из наиболее значимых инфраструктурных инициатив предстоящего десятилетия.

Наконец, я считаю, что партнерство должно уделять еще больше внимания инновациям, устойчивому развитию и вовлечению частного сектора. Европейские институты могут предоставить финансовые инструменты, нормативную экспертизу и техническую поддержку, тогда как бизнес и инвесторы способны обеспечить долгосрочный экономический рост посредством совместных предприятий, трансфера технологий и реализации проектов устойчивой инфраструктуры.

В конечном итоге это партнерство открывает перед Азербайджаном и Европейским союзом возможность выйти за рамки традиционной модели отношений между поставщиком и потребителем в энергетической сфере и сформировать полноценный стратегический союз, основанный на торговле, взаимосвязанности, инновациях, образовании и совместном экономическом развитии.

Именно в этом направлении сегодня и движутся обе стороны", - добавил он.

Али Гасымов