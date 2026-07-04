Зеленский раскрыл подробности разговора с Трампом

Президент Украины Володимир Зеленский в Telegram-канале раскрыл подробности телефонного разговора с американским лидером Дональдом Трампом.

Как передает Day.Az, он уточнил, что они отлично поговорили по телефону,

Зеленский поздравил Трампа и всех американцев с Днем Независимости и поблагодарил Штаты за оказанную поддержку к в военнном, так и в политическом плане.

"Конечно, мы с президентом Трампом обсудили текущую ситуацию на фронте и дипломатии. Есть реальная перспектива завершить эту войну, и решимость Америки будет иметь решающее значение", - сообщил украинский лидер.

Политики договорились продолжить разговор лично во время саммита НАТО в Анкаре, который состоится на следующей неделе.