Число жертв землетрясения в Венесуэле приближается к 3 тыс.

Не менее 2 тыс. 954 человек погибли в Венесуэле из-за произошедшего в конце июня землетрясения.

Как передает Day.Az, об этом сообщает в субботу агентство ЭФЭ со ссылкой на спикера парламента страны Хорхе Родригеса.

Кроме того, еще 16 тыс. 592 человека получили травмы.

Днем ранее власти Венесуэлы информировали о примерно 2,6 тыс. погибших и о 12,6 тыс. пострадавших.