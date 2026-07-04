https://news.day.az/world/1846024.html Число жертв землетрясения в Венесуэле приближается к 3 тыс. Не менее 2 тыс. 954 человек погибли в Венесуэле из-за произошедшего в конце июня землетрясения. Как передает Day.Az, об этом сообщает в субботу агентство ЭФЭ со ссылкой на спикера парламента страны Хорхе Родригеса. Кроме того, еще 16 тыс. 592 человека получили травмы. Днем ранее власти Венесуэлы информировали о примерно 2,6 тыс.
Число жертв землетрясения в Венесуэле приближается к 3 тыс.
Не менее 2 тыс. 954 человек погибли в Венесуэле из-за произошедшего в конце июня землетрясения.
Как передает Day.Az, об этом сообщает в субботу агентство ЭФЭ со ссылкой на спикера парламента страны Хорхе Родригеса.
Кроме того, еще 16 тыс. 592 человека получили травмы.
Днем ранее власти Венесуэлы информировали о примерно 2,6 тыс. погибших и о 12,6 тыс. пострадавших.
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