Зеленский и Трамп поговорили по телефону

Президенты Украины и США Володимир Зеленский и Дональд Трамп поговорили по телефону.

Об этом в соцсети X сообщил журналист Axios Барак Равид, передает Day.Az.

Он уточнил со ссылкой на источник, что украинский лидер поздравил американского коллегу с Днем независимости США и 250-летием этого события.