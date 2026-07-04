https://news.day.az/world/1846018.html

Зеленский и Трамп поговорили по телефону

Президенты Украины и США Володимир Зеленский и Дональд Трамп поговорили по телефону. Об этом в соцсети X сообщил журналист Axios Барак Равид, передает Day.Az. Он уточнил со ссылкой на источник, что украинский лидер поздравил американского коллегу с Днем независимости США и 250-летием этого события.