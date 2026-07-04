ЧМ-2026: Канада и Марокко встречаются в 1/8 финала

На чемпионате мира по футболу стартуют матчи 1/8 финала.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, в первом поединке этого этапа сошлись сборные Канады и Марокко.

Матч проходит на стадионе "Эн-ар-джи" в Хьюстоне (штат Техас, США).. Главный арбитр встречи - англичанин Майкл Оливер.