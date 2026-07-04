https://news.day.az/sport/1846009.html ЧМ-2026: Канада и Марокко встречаются в 1/8 финала На чемпионате мира по футболу стартуют матчи 1/8 финала. Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, в первом поединке этого этапа сошлись сборные Канады и Марокко. Матч проходит на стадионе "Эн-ар-джи" в Хьюстоне (штат Техас, США).. Главный арбитр встречи - англичанин Майкл Оливер.
ЧМ-2026: Канада и Марокко встречаются в 1/8 финала
На чемпионате мира по футболу стартуют матчи 1/8 финала.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, в первом поединке этого этапа сошлись сборные Канады и Марокко.
Матч проходит на стадионе "Эн-ар-джи" в Хьюстоне (штат Техас, США).. Главный арбитр встречи - англичанин Майкл Оливер.
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