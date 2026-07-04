От Баку до Карабаха: Неделя Тюркского мира – события, Ханкендинская декларация

В Азербайджане завершилась масштабная Неделя Тюркского мира, приуроченная к 100-летнему юбилею Первого тюркологического съезда (1926-2026).

Как передает Day.Az, о ряде значимых событий Недели Trend сообщал ранее. Крупные научные и культурные мероприятия были также организованы на освобожденных от оккупации территориях - в Шуше, Агдаме и Ханкенди. Итогом Недели Тюркского мира стало единогласное принятие участниками знаковой Ханкендинской декларации, определяющей ключевые направления интеграции тюркских государств в сфере науки, образования, языка и культуры, говорится в сообщении министерства культуры.

Участники международного конгресса "Первый тюркологический съезд: столетие научного и культурного наследия" посетили историко-архитектурный музейный комплекс "Имарет" в Агдаме. Гостям рассказали о роли комплекса в истории Карабахского ханства, его основателе Панахали хане и других выдающихся деятелях этого периода, а также об особом месте данного памятника в истории азербайджанской государственности. Было отмечено, что комплекс "Имарет" является не только уникальным историко-архитектурным памятником, но и важным объектом культурного наследия.

Также участникам сообщили, что после освобождения Агдама от 30-летней оккупации, государством были проведены масштабные работы по восстановлению и реконструкции комплекса. Особое внимание при реставрации исторических памятников, подвергшихся актам вандализма со стороны армянских сил в период оккупации, уделялось сохранению их исторической аутентичности. Одновременно была благоустроена прилегающая территория с целью превращения комплекса в современный центр культурного туризма. Участники ознакомились с комплексом и высоко оценили масштабные процессы восстановления осуществляемые после освобождения земель страны от оккупации.

В Агдамском центре мугама Азербайджанский государственный театр пантомимы представил гостям спектакль "Иблис" по одноименной пьесе выдающегося азербайджанского драматурга Гусейна Джавида. Режиссером-постановщиком спектакля выступил заслуженный артист Бахруз Ахмедли. Роль Иблиса исполнила заслуженная артистка Сабина Гаджиева. В постановке также сыграли Нурлан Рустамов, Эльхан Шахалиев, Эльмин Гияслы, Джавад Нуриев, Гусейн Исмайылов, Солмаз Бадалова, Нурида Мусабейли и Жаля Новрузова.

Действие спектакля разворачивается в эпоху войн, насилия и человеческих страданий. Постановка раскрывает стремление людей оправдать собственные пороки и преступления, возложив всю вину на выбранного ими "вождя". Однако на этот раз тот, кого они назначили виновником всех бед, отказывается быть послушным орудием в их руках. Противостояние продолжается до самого финала, где верх берет большинство. В богатом и выразительном языке пантомимы постановка раскрывает вечное противостояние между человечностью и злом, воплощенным в образе Иблиса.

В Карабахском университете в Ханкенди состоялась конференция "Научное и культурное наследие Первого тюркологического съезда". Открывая конференцию, ректор Карабахского университета Шахин Байрамов отметил, что одной из ключевых задач вуза является содействие расширению сотрудничества с научными и образовательными учреждениями, представляющими тюркский мир.

Заместитель министра культуры Азербайджана Фарид Джафаров подчеркнул, что распоряжение Президента Ильхама Алиева о праздновании 100-летия Первого тюркологического съезда является наглядным подтверждением многолетнего вклада Азербайджана в укрепление тюркского единства. По его словам, культура остается одним из важнейших объединяющих факторов в межгосударственных отношениях, а сотрудничество в этой сфере способствует интеграции тюркского мира.

Замминистра также отметил, что на освобожденных от оккупации территориях государством реализуются масштабные комплексные проекты по восстановлению и строительству. Этот процесс не ограничивается созданием новой инфраструктуры, но также направлен на сохранение и возрождение историко-культурного и духовного наследия региона.

Затем работа конференции продолжилась панельной сессией под модераторством заведующего научным отделом Карабахского университета, доцента Эльчина Ибрагимова. С докладами выступили доцент кафедры современных тюркских диалектов и литератур Анкарского университета Мехмет Рыза Хейет, главный редактор "Ədəbiyyat qəzeti", доктор философии по филологии Азер Туран, главный научный сотрудник Института востоковедения имени академика Зии Буниятова Национальной академии наук Азербайджана, профессор Солмаз Рустамова-Тохиди, а также профессор Института истории Академии наук Республики Татарстан Российской Федерации Исмет Заатов.

Участники конференции отметили историческую роль Первого тюркологического съезда в научной и культурной интеграции тюркского мира, его вклад в развитие общего языка и литературы, становление традиций научного сотрудничества, а также необходимость переосмысления этого наследия с позиций современных научных подходов. Особое внимание было уделено важности дальнейшего расширения академических и культурных связей между тюркскими государствами.

В завершение конференции группе ученых и специалистов из Азербайджана и других стран были вручены учрежденные министерством культуры памятные знаки "100-летие Первого тюркологического съезда (1926-2026)".

Участники Недели Тюркского мира приняли Ханкендинскую декларацию, отражающую приоритетные направления дальнейшего развития сотрудничества между тюркскими государствами в сферах науки, образования, языка, культуры и сохранения общего исторического наследия. В декларации выражена глубокая признательность Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву за инициативу проведения юбилейных мероприятий, подписание соответствующего распоряжения, постоянное внимание к развитию сотрудничества тюркского мира, а также за высокий уровень организации мероприятий в Азербайджане. В документе также содержится благодарность главам тюркских государств за поздравительные обращения, направленные участникам Недели Тюркского мира.

В Национальной библиотеке Азербайджана в Баку состоялась презентация Союза национальных библиотек тюркского мира, а также книг "Первый тюркологический съезд. Стенографический отчет" и "Первый тюркологический съезд. Библиография". Перед началом церемонии участники ознакомились с масштабной книжной выставкой "Общее наследие, богатая сокровищница: из золотого фонда Национальной библиотеки".

Директор Национальной библиотеки, профессор Керим Тахиров, отметил, что Первый тюркологический съезд объединил ученых, занимавшихся вопросами языков тюркских народов, культурного наследия и перспектив научного сотрудничества, и подчеркнул его историческое значение.

Заместитель министра культуры Азербайджана Саадат Юсифова сообщила, что Союз национальных библиотек тюркского мира был учрежден именно в Национальной библиотеке Азербайджана в декабре 2024 года. По ее словам, в дальнейшем планируется реализация совместных проектов в рамках деятельности объединения. Она также выразила благодарность всем, кто принимал участие в подготовке изданных Национальной библиотекой книг "Первый тюркологический съезд. Стенографический отчет" и "Первый тюркологический съезд. Библиография".

Президент Национальной академии наук Азербайджана, академик Иса Габиббейли заявил, что создание Союза национальных библиотек тюркского мира стало одним из важных шагов по реализации идей Первого тюркологического съезда. По его словам, эта инициатива станет значимой платформой для организованного продолжения реализации целей и принципов, определенных съездом.

Председатель комитета Милли Меджлиса по науке и образованию, профессор Анар Искендеров отметил, что съезд, продолжавшийся всего восемь дней, оказал влияние на развитие научной мысли целого столетия. Он подчеркнул, что это событие считается одним из важнейших в истории тюркологии XX века, а его идеи и сегодня сохраняют актуальность для развития научной и культурной интеграции тюркского мира.

Заместитель председателя комитета Милли Меджлиса по культуре Гюнай Эфендиева подчеркнула, что в последние годы отношения между странами тюркского мира стали значительно глубже, укрепилась их солидарность, и они превратились в мощную объединяющую силу.

Ректор Бакинского государственного университета Эльчин Бабаев отметил значение Недели Тюркского мира и рассказал об успешном сотрудничестве университета с Национальной библиотекой. Он высоко оценил совместную работу двух учреждений по подготовке к публикации стенограммы Первого тюркологического съезда.

Директор Центра Ататюрка в Азербайджане, академик Низами Джафаров подчеркнул, что 100-летний юбилей Первого тюркологического съезда отмечается на высоком уровне. Как автор предисловия к книге "Первый тюркологический съезд. Стенографический отчет" он рассказал о научной и исторической ценности представленных изданий.

Также выступили ректор Азербайджанского университета языков, академик Кямал Абдулла, директор Института языкознания имени Насими НАНА, профессор Надир Мамедли, проректор Азербайджанского государственного педагогического университета, профессор Махира Гусейнова, народный поэт Сабир Рустамханлы, руководитель Главного управления библиотек и издательств министерства культуры и туризма Турции, директор Национальной библиотеки Турции Танер Бейоглу, профессор Стамбульского университета Осман Фикри Серткая и другие. Они отметили, что в последние годы между тюркскими государствами значительно расширились политический диалог, экономические связи, сотрудничество в сфере науки, образования, культуры и гуманитарной деятельности.

В ходе мероприятия также была представлена электронная база данных "Первый тюркологический съезд".

В завершение церемонии группе ученых и представителей интеллигенции были вручены учрежденные министерством культуры Азербайджана памятные знаки "100-летие Первого тюркологического съезда (1926-2026)".

Далее в Национальной библиотеке Азербайджана состоялось первое заседание Общественного объединения "Национальные библиотеки тюркского мира".

Открывая встречу, председатель правления объединения, директор Национальной библиотеки Азербайджана, профессор Керим Тахиров подчеркнул необходимость дальнейшего расширения деятельности организации. Он отметил, что одной из главных задач на ближайшую перспективу является присоединение к объединению других тюркских государств, а также его регистрация в качестве международной организации.

Основной темой заседания стали приоритетные направления деятельности на 2026-2027 годы и создание единой электронной базы данных тюркского мира. Керим Тахиров предложил объединить цифровые ресурсы, отражающие общее культурное наследие тюркских народов, на едином портале, который будет доступен читателям всех стран-участниц.

Директор Национальной библиотеки Турции Танер Бейоглу подчеркнул важность создания общей информационной базы.

Директор Национальной библиотеки Узбекистана Умида Тешабаева, директор Академической национальной библиотеки Казахстана Кумис Сеитова и директор Национальной библиотеки Кыргызстана Элдар Аттокуров поддержали инициативу. Они отметили, что для успешной реализации проекта необходимо обеспечить защиту авторских прав, размещение полнотекстовых ресурсов, идентификацию библиографических записей в электронных каталогах и разработку единых технических стандартов. В этой связи было предложено создать рабочую группу из технических специалистов и регулярно проводить онлайн-обсуждения.

Заместитель председателя правления объединения, заместитель директора Национальной библиотеки Азербайджана по научной работе, доктор философии по истории Эдиба Исмайлова выступила с предложением учредить совместное периодическое издание объединения. По ее словам, в нем следует регулярно освещать деятельность библиотек-участниц и реализуемые ими проекты.

Генеральный директор Национальной библиотеки Венгрии Давид Рожа рассказал об опыте возглавляемой им библиотеки в области цифровизации, развитии электронных библиотечных сервисов и цифровых платформ. Он выразил готовность поделиться этим опытом с членами объединения, отметив, что создание единой цифровой культурной платформы для тюркского мира станет новым этапом сотрудничества.

В ходе заседания также обсуждались вопросы организации программ профессионального обмена между библиотекарями, создания взаимных разделов национальной литературы в библиотеках стран-участниц, разработки общего интернет-портала, перспектив введения единого читательского билета, совместного празднования юбилеев выдающихся деятелей тюркского мира и другие направления взаимодействия.

По итогам встречи прозвучавшие предложения были обобщены, определены основные направления деятельности объединения на 2026-2027 годы, а также приняты решения о внесении изменений в устав Общественного объединения "Национальные библиотеки тюркского мира" и укреплении его организационной структуры.

В Национальном музее истории Азербайджана состоялось открытие выставки "Баку. 1926: Язык, Мысль, Единство", посвященной 100-летию Первого тюркологического съезда. Экспозиция знакомит посетителей с историческим значением Первого тюркологического съезда, общим научным и культурным наследием тюркских народов, а также этапами развития тюркологии как научной дисциплины.

На церемонии открытия выступили директор Национального музея истории Азербайджана, академик Наиля Велиханлы, заместитель министра культуры Азербайджана Саадат Юсифова и президент Фонда тюркской культуры и наследия Актоты Раимкулова. Они подчеркнули особую роль Первого тюркологического съезда в истории науки, языка и культуры тюркского мира.

На выставке представлены редкие документы из фондов Национального музея истории Азербайджана и Национального архивного управления Азербайджанской Республики, официальные материалы съезда, публикации периодической печати, фотографии и другие ценные исторические экспонаты.

Экспозиция охватывает такие темы, как реформы алфавита в XIX-XX веках, языковая политика Азербайджанской Демократической Республики, движение за новый тюркский алфавит, Первый тюркологический съезд, репрессии 1937-1938 годов, а также интеграция тюркского мира в период независимости Азербайджана.

В Национальном музее искусств Азербайджана состоялся научный семинар, посвященный 100-летию Первого тюркологического съезда, а также жизни и творчеству почетного члена президиума этого исторического форума, выдающегося тюркиста, мыслителя, поэта, публициста, художника и врача Али бека Гусейнзаде.

С докладами выступили директор Национального музея искусств Азербайджана, заслуженный работник культуры, доктор философии по искусствоведению Ширин Меликова, главный редактор "Ədəbiyyat qəzeti", доктор философии по филологии Азер Туран, доктор философии по истории Фирдовсия Ахмедова, доктор философии по искусствоведению Масмаханым Губадова, заслуженный художник, профессор турецкого университета Едитепе Теймур Рзаев, а также доктор философии по истории и коллекционер Дильгам Ахмед.

Выступавшие охарактеризовали Первый тюркологический съезд, состоявшийся в Баку в 1926 году, как важнейшее историческое событие, на котором обсуждались вопросы общего алфавита, терминологии и культурной интеграции тюркских народов.

Особое внимание было уделено выдающемуся вкладу Али бека Гусейнзаде в развитие национального самосознания тюркских народов