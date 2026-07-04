Трамп следит за похоронами Хаменеи

Президент США Дональд Трамп следит за похоронами бывшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи.

Как передает Day.Az, об этом пишет портал Axios со ссылкой на источник.

"Я наблюдаю за похоронами Хаменеи. На самом деле мы могли бы уничтожить их всех. Но тогда не осталось бы никого, с кем вести переговоры".

Трамп сообщил, что стороны США и Ирана решили сделать недельную паузу в переговорах до завершения похоронной церемонии.

"Во время похорон Хаменеи ни одна сторона не будет открывать огонь. Иранцы умоляют о соглашении. Я был удивлён, увидев, как иранцы плачут на похоронах Хаменеи. Я думал, что люди его ненавидят", - заявил Трамп.