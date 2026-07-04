Эрдоган выразил солидарность с братскими для Турции странами

Турция выражает солидарность с братскими странами, прежде всего с Пакистаном, в обеспечении мира, стабильности и процветания.

Как передает Day.Az, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на совместной пресс-конференции с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом в Стамбуле.

Президент Турции заявил, что Анкара продолжает прилагать усилия для снижения напряженности в регионе и урегулирования конфликтов дипломатическими средствами. По его словам, Турция заинтересована в создании безопасной и мирной обстановки для всех народов региона, независимо от их этнической и религиозной принадлежности.

Эрдоган также высоко оценил соглашения, достигнутые между США и Ираном при посредничестве Пакистана. Он отметил, что благодаря посредническим усилиям Исламабада напряженность в регионе значительно снизилась.

"Переговоры проходили в очень сложных условиях. В этой связи я хотел бы еще раз поздравить Пакистан с его усилиями по обеспечению успеха диалога", - подчеркнул президент Турции.