Буду стараться достойно представлять Азербайджан

Юный фигурист Александр Плющенко прокомментировал решение Международного союза конькобежцев (ISU), разрешившего ему представлять Азербайджан на международной арене.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, ранее 13-летний спортсмен сменил спортивное гражданство с российского на азербайджанское сроком на пять лет.

- Как воспринял новость о разрешении ISU выступать за Азербайджан?

- Очень рад. Буду готовиться и стараться выступить хорошо. Это международная арена - особые эмоции. Будет интересно. Наблюдайте, болейте.

- Папа уже дал советы, как вести себя на международной арене?

- Да нет. Все то же самое. Только соревнования международные.

Напомним, Александр является сыном известного российского фигуриста, двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко и музыкального продюсера Яны Рудковской.