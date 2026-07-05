Буду стараться достойно представлять Азербайджан - Плющенко
Юный фигурист Александр Плющенко прокомментировал решение Международного союза конькобежцев (ISU), разрешившего ему представлять Азербайджан на международной арене.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, ранее 13-летний спортсмен сменил спортивное гражданство с российского на азербайджанское сроком на пять лет.
- Как воспринял новость о разрешении ISU выступать за Азербайджан?
- Очень рад. Буду готовиться и стараться выступить хорошо. Это международная арена - особые эмоции. Будет интересно. Наблюдайте, болейте.
- Папа уже дал советы, как вести себя на международной арене?
- Да нет. Все то же самое. Только соревнования международные.
Напомним, Александр является сыном известного российского фигуриста, двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко и музыкального продюсера Яны Рудковской.
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