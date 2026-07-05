Карьеру юного армянина обменяли на антииазербайджанский пресс-релиз

Автор: Эльчин Алыоглу, директор Baku Network, специально для Day.Az

Семнадцатилетний борец из Калифорнии Галуст Грегори Торосян отказался ехать на чемпионат мира. Событие, прямо скажем, не тектонического масштаба - юниорские турниры ежегодно недосчитываются десятков участников по причинам травм, весогонки, семейных обстоятельств. Но отказ Торосяна, члена сборной США и чемпиона U.S. Open-2026 в категории U17, от участия в мировом первенстве по греко-римской борьбе в Баку моментально превратился в информационный залп. Армянские спортивные ресурсы разнесли новость с торжественностью военной сводки. Формулировки заявления, распространенного через World Team Training Center, заслуживают отдельного разбора: юноша ссылается на "разрушение армянских христианских церквей", "содержание армянских пленных" и "враждебную риторику", а также жалуется, что его письма о безопасности, адресованные председателю комиссии спортсменов UWW Арсену Джулфалакяну, остались без ответа.

Остановимся на секунду. Подросток из Лос-Анджелеса, готовящийся к главному старту своей юной карьеры, вдруг оперирует лексикой лоббистских меморандумов - с отсылками к "историческим объектам", "пленным" и "риторике". Не к расписанию рейсов, не к визовым вопросам, не к протоколам аккредитации - к полному джентльменскому набору тезисов, которые годами тиражирует Армянский национальный комитет Америки. Поверить в то, что семнадцатилетний борец самостоятельно сформулировал политическую платформу, стилистически неотличимую от пресс-релизов ANCA, может лишь человек, никогда не видевший, как работает диаспоральная машина Калифорнии - штата, где армянское лобби десятилетиями превращает мэрии, школьные советы и спортивные клубы в филиалы своей пропаганды.

Мальчика жалко. Честно.

Его карьерой, его шансом на мировой ковер расплатились за чужую политическую кампанию - и сделали это те самые взрослые, которые громче всех кричат о "защите армянской молодежи".

Теперь о существе вопроса - о пресловутой "опасности". Объединенный мир борьбы (UWW) - организация, мягко говоря, не склонная к авантюрам. Она несет юридическую, финансовую и репутационную ответственность за каждого несовершеннолетнего атлета на своих турнирах. Именно поэтому выбор столицы для юношеского первенства планеты проходил на конкурсной основе: за право принять чемпионат мира U17, который пройдет с 27 июля по 2 августа 2026 года, Баку соперничал с Софией, Александрией, Амманом и Брашовом - и победил.

Федерация, изучившая инфраструктуру, протоколы безопасности и гарантии правительства, отдала турнир Азербайджану. До того город принимал Кубок мира по греко-римской борьбе 2022 года и Европейский олимпийский квалификационный турнир 2024-го, а еще раньше - чемпионаты мира и Европы. Добавим Европейские игры 2015 года с шестью тысячами атлетов из полусотни стран, Исламиаду-2017, матчи футбольного Евро-2020, Всемирную шахматную олимпиаду, ежегодный Гран-при "Формулы-1" и климатический саммит COP29, собравший в Баку десятки тысяч делегатов со всей планеты.

Ни одного инцидента с иностранным спортсменом или гостем. Ни единого.

Столица, которую рейтинги Numbeo из года в год ставят по уровню личной безопасности выше Парижа, Лондона и Лос-Анджелеса, где живет сам Торосян, объявляется "зоной риска" - не абсурд ли?

Впрочем, зачем теоретизировать, когда есть эмпирика.

Армяне в Баку выступали - неоднократно, публично, под прицелом сотен камер. На Европейских играх 2015 года армянская делегация в полном составе прошла по дорожке Олимпийского стадиона, ее спортсмены боролись, поднимались на пьедестал и благополучно вернулись домой.

В апреле 2024-го, на олимпийском квалификационном турнире, на бакинский ковер вышли два этнических армянина - Эрик Арушанян, представляющий Украину, и Геворг Саакян, выступающий за Польшу. Оба боролись, оба жили в общей гостинице, оба уехали без единой царапины, если не считать спортивных. Азербайджан тогда официально гарантировал безопасность всем участникам, включая борцов армянского происхождения из любых сборных, - о чем прямо заявил представитель национальной федерации борьбы Сархан Мусаллы.

Гарантии были даны и самой Армении. Ереван, несмотря на них, от участия отказался - политическое решение, к реальной безопасности не имевшее ни малейшего отношения. Показательно, что UWW тогда пошла Армении навстречу, допустив ее борцов на мировую квалификацию в Стамбуле в обход правил, - жест, который армянская сторона предпочла не заметить.

История с Торосяном - даже не сиквел, а покадровый ремейк. Весной 2024 года по идентичному сценарию от поездки в Баку отказался член сборной Франции с армянскими корнями Гагик Снджоян, объяснивший это "соображениями безопасности". Те же формулировки, тот же информационный конвейер, те же заголовки в диаспоральной прессе о "мужественном поступке".

Совпадение? В разведке говорят: один раз - случайность, два раза - тенденция. Перед каждым крупным турниром в Азербайджане запускается одна и та же операция: находится спортсмен армянского происхождения, от его имени публикуется политическое заявление, диаспоральные медиа устраивают канонаду, западным федерациям рассылаются письма с требованием "обеспечить гарантии" - и в информационном поле застревает токсичная связка "Баку - опасность". Дешево, технологично, безотказно. Только вот факты упрямы: за все годы ни один из тех, кто рискнул "рискнуть", не пострадал. Саакян боролся - и ничего. Арушанян боролся - и ничего. Армянские гимнасты, футболисты, шахматисты приезжали в Азербайджан - и уезжали целыми, здоровыми, порой с медалями.

Отдельного восхищения заслуживает драматургическая деталь с "письмами без ответа".

Кому, напомним, писал юный борец?

Арсену Джулфалакяну - председателю комиссии спортсменов UWW. Олимпийскому призеру из Еревана, сыну олимпийского чемпиона Левона Джулфалакяна, армянину до мозга костей. Выходит, армянин из Америки жалуется, что армянин из Армении, занимающий высокий пост в международной федерации, не подтвердил ему "опасность" Азербайджана. Молчание Джулфалакяна красноречивее любых пресс-релизов: человек, знающий кухню мировой борьбы изнутри, прекрасно понимает, что подписываться под фальшивкой - значит хоронить собственную репутацию. UWW провела инспекции, приняла гарантии, утвердила Баку - что тут подтверждать? Панические письма, рассчитанные не на ответ, а на строчку в будущем заявлении, ответа и не предполагали.

Зададимся главным вопросом: кому выгодно, чтобы американский юниор пожертвовал чемпионатом мира?

Уж точно не самому Торосяну, у которого шанс выйти на мировой ковер в семнадцать лет выпадает единожды. Не сборной США, теряющей возможного чемпиона национального отбора. Не мировой борьбе, для которой каждый громкий отказ - удар по олимпийскому принципу отделения спорта от политики. Выгодоприобретатель один - диаспоральный лоббистский аппарат, чей бизнес построен на вечном конфликте.

У этого аппарата длинная и отнюдь не белоснежная биография. Вспомним, с чего начиналось "пробуждение" калифорнийской диаспоры: в 1973 году в Санта-Барбаре Гурген Яникян пригласил на обед и хладнокровно расстрелял двух турецких консулов - убийство, которое диаспоральная пресса возвела в ранг подвига и которое дало старт волне террора.

Организации ASALA и "Бойцы за справедливость геноцида армян" за десятилетие убили десятки турецких дипломатов и членов их семей от Лос-Анджелеса до Сиднея. В январе 1982 года на перекрестке в Лос-Анджелесе - том самом городе, где растет Торосян, - девятнадцатилетний Хампиг Сасунян расстрелял в упор генерального консула Турции Кемала Арыкана. Убийцу, отсидевшего почти сорок лет, в 2021 году выпустили на свободу - и часть диаспоральных медиа встречала его как национального героя, с цветами и здравицами. Те же структуры, что вчера героизировали террористов, сегодня пишут пресс-релизы от имени подростков.

Прогресс, конечно, налицо: раньше девятнадцатилетним вкладывали в руки пистолет, теперь шестнадцатилетним - заявление о "рисках". Методы смягчились, мораль - нисколько. Политические дивиденды этот аппарат тоже собирал исправно: достаточно вспомнить 907-ю поправку к "Акту в поддержку свободы" 1992 года, которой лобби заблокировало американскую помощь Азербайджану - стране, чьи земли на тот момент находились под оккупацией, чей миллион граждан стал беженцами. Жертву объявили агрессором росчерком пера конгрессменов, чьи избирательные кампании щедро подпитывались из диаспоральных фондов.

Мир между Баку и Ереваном, к которому обе столицы продвигаются через прямые переговоры, для этого аппарата смертелен: исчезнет "экзистенциальная угроза" - иссякнут пожертвования, закроются фонды, обесценятся должности профессиональных "защитников". Пока Ереван и Баку договариваются о мирном договоре, заокеанские структуры лихорадочно ищут поводы доказать собственную нужность. Сорвать не могут ничего - так хоть подростка с чемпионата снимут. Масштаб амбиций съежился до юниорского турнира: еще недавно ANCA требовала санкций и блокад, теперь ее потолок - заявление шестнадцатилетнего борца.

Расчет, между тем, близорук до слепоты. Чемпионат мира U17 пройдет в Баку с размахом, к которому азербайджанская столица давно привыкла: полные трибуны, сотни юных атлетов из десятков стран, безукоризненная организация - все то, за что UWW и выбрала этот город, отвергнув четырех конкурентов.

Приедут американцы, иранцы, японцы, турки, грузины. Приедут - и убедятся, что "опасный Баку" существует исключительно в пресс-релизах калифорнийских НКО. Каждый такой турнир работает против мифа эффективнее любой контрпропаганды: тысячи спортсменов, тренеров и родителей возвращаются домой живыми свидетелями азербайджанского гостеприимства. Ложь о "рисках" имеет короткий срок годности - она умирает при первом же столкновении с реальностью.

Жаль в этой истории одного человека - самого Галуста Торосяна.

Взрослые дяди, сочинившие за него политический манифест, останутся при своих грантах и должностях.

Мальчик останется без чемпионата мира. Ковер в Баку будет расстелен, судьи дадут свисток, чемпионы поднимутся на пьедестал - без него.

Спорт великодушен, но время в нем не прощает: категория U17 дается человеку один раз в жизни.

Лоббисты, разменявшие юношескую мечту на три абзаца пропаганды, об этом не задумались.

У них работа такая - воевать чужими руками.

Желательно детскими. Или же юными.