Спикер Нацассамблеи Зимбабве прибыл в Азербайджан

Спикер Национальной ассамблеи Республики Зимбабве Якоб Франсис Нзвидамилимо Муденда 5 июля прибыл в Азербайджан с официальным визитом.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в отделе по связям с общественностью и прессой Милли Меджлиса.

В Международном аэропорту Гейдара Алиева парламентскую делегацию Зимбабве встретили руководитель Рабочей группы Милли Меджлиса по межпарламентским связям с Зимбабве Махир Сулейманлы и другие официальные лица.

В рамках визита состоится ряд встреч спикера Якоба Муденды с официальными лицами нашей страны; состоится обмен мнениями о дальнейшем развитии двусторонних отношений.