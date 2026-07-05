https://news.day.az/politics/1846105.html Спикер Нацассамблеи Зимбабве прибыл в Азербайджан Спикер Национальной ассамблеи Республики Зимбабве Якоб Франсис Нзвидамилимо Муденда 5 июля прибыл в Азербайджан с официальным визитом. Как передает Day.Az, об этом сообщили в отделе по связям с общественностью и прессой Милли Меджлиса.
Спикер Нацассамблеи Зимбабве прибыл в Азербайджан
Спикер Национальной ассамблеи Республики Зимбабве Якоб Франсис Нзвидамилимо Муденда 5 июля прибыл в Азербайджан с официальным визитом.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в отделе по связям с общественностью и прессой Милли Меджлиса.
В Международном аэропорту Гейдара Алиева парламентскую делегацию Зимбабве встретили руководитель Рабочей группы Милли Меджлиса по межпарламентским связям с Зимбабве Махир Сулейманлы и другие официальные лица.
В рамках визита состоится ряд встреч спикера Якоба Муденды с официальными лицами нашей страны; состоится обмен мнениями о дальнейшем развитии двусторонних отношений.
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