​​Страны ОПЕК+ увеличат добычу нефти

Семь стран ОПЕК+ договорились увеличить добычу нефти в августе 2026 года на 188 000 баррелей в сутки.

Как передает Day.Az, решение приняли по итогам виртуальной встречи Казахстана, Саудовской Аравии, России, Ирака, Кувейта, Алжира и Омана.

Участники встречи заявили, что увеличение добычи направлено на поддержание стабильности мирового нефтяного рынка. При этом страны подчеркнули, что готовы при необходимости замедлить, приостановить или полностью отменить дальнейшее наращивание добычи в зависимости от ситуации на рынке.

В ОПЕК+ также отметили, что решение позволит странам быстрее выполнить обязательства по компенсации ранее допущенного перепроизводства нефти.

Участники подтвердили намерение полностью компенсировать превышение квот, зафиксированное с января 2024 года.