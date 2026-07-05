Страны ОПЕК+ увеличат добычу нефти
Семь стран ОПЕК+ договорились увеличить добычу нефти в августе 2026 года на 188 000 баррелей в сутки.
Как передает Day.Az, решение приняли по итогам виртуальной встречи Казахстана, Саудовской Аравии, России, Ирака, Кувейта, Алжира и Омана.
Участники встречи заявили, что увеличение добычи направлено на поддержание стабильности мирового нефтяного рынка. При этом страны подчеркнули, что готовы при необходимости замедлить, приостановить или полностью отменить дальнейшее наращивание добычи в зависимости от ситуации на рынке.
В ОПЕК+ также отметили, что решение позволит странам быстрее выполнить обязательства по компенсации ранее допущенного перепроизводства нефти.
Участники подтвердили намерение полностью компенсировать превышение квот, зафиксированное с января 2024 года.
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