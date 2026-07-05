В США произошел крупный пожар на складе

В американском городе Паркерсберг произошел масштабный пожар на территории крупного склада предприятия по производству пластмасс площадью около 40 000 квадратных метров.

Как передает Day.Az со ссылкой на СМИ, на место происшествия направлены пожарные расчеты, которые продолжают бороться с очагами возгорания.

Информация о погибших и пострадавших на данный момент нет.