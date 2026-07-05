Дорожная полиция обратилась к водителям

Главное управление Государственной дорожной полиции обратилось к водителям в связи с использованием мобильных телефонов за рулем.

Как передает Day.Az, в дорожной полиции отметили, что причиной вчерашнего ДТП, в результате которого погибли два человека, могло стать то, что водитель отвлекся на мобильный телефон.

"Главное управление Государственной дорожной полиции в очередной раз обращает внимание водителей на то, что использование мобильного телефона во время управления транспортным средством является одним из наиболее серьезных факторов риска, приводящих к потере концентрации, неправильной оценке дорожной обстановки и тяжелым дорожно-транспортным происшествиям.

Всего несколько секунд, потраченных на взгляд в телефон за рулем, могут привести к необратимой трагедии. Ни один звонок, сообщение или уведомление не стоят человеческой жизни. Находясь за рулем, водитель должен быть сосредоточен исключительно на дороге", - говорится в обращении.