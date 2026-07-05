https://news.day.az/world/1846032.html Трамп назвал главный риск для Европы Президент США Дональд Трамп выразил мнение, что Европа рискует превратиться в страну третьего мира. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, он написал об этом в соцсети Truth Social. "Европа понимает, что, принимая преступников из стран третьего мира, вы сами становитесь страной третьего мира", - заявил американский президент.
Трамп назвал главный риск для Европы
Президент США Дональд Трамп выразил мнение, что Европа рискует превратиться в страну третьего мира.
Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, он написал об этом в соцсети Truth Social.
"Европа понимает, что, принимая преступников из стран третьего мира, вы сами становитесь страной третьего мира", - заявил американский президент.
Он добавил, что подобные процессы происходят "быстро, в мгновение ока". В связи с этим Трамп заключил, что его избрали на пост президента Соединенных Штатов "как раз вовремя".
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