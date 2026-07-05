Трамп назвал главный риск для Европы

Президент США Дональд Трамп выразил мнение, что Европа рискует превратиться в страну третьего мира.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, он написал об этом в соцсети Truth Social.

"Европа понимает, что, принимая преступников из стран третьего мира, вы сами становитесь страной третьего мира", - заявил американский президент.

Он добавил, что подобные процессы происходят "быстро, в мгновение ока". В связи с этим Трамп заключил, что его избрали на пост президента Соединенных Штатов "как раз вовремя".