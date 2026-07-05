Реваншистов ждет трудное лечение от старой ненависти

Автор: Лейла Таривердиева

В Гюмри провели не анонимный опрос на предмет мира с Азербайджаном. Если верить армянским СМИ, опрос показал, что большинство населения слышать не хочет ни о каком мире и продолжает ненавидеть турок и азербайджанцев.

Опрос, повторим, был не анонимным. Во время анонимных опросов армяне почему-то высказываются больше за мир. Такое впечатление, что говорить о мире с соседями опасно, и на камеру граждане страны пытаются демонстрировать себя ярыми нацистами, чтобы не возникало сомнений в их "патриотизме".

Гюмри - административный центр Ширакской области, самой бедной области Армении, где уровень бедности, по данным официальной статистики, достигает 43 процентов. Регион крайне социально уязвим. И так было все годы независимости. Тем не менее, местное население всегда больше беспокоил "миацум", чем то, что будет сегодня на обед. Конфликт худо-бедно кормил ширакцев, нанимавшихся на службу на оккупированные территории. Тот "знаменитый" отряд из 62 вооруженных диверсантов, что проник на территорию Азербайджана в декабре 2020 года и сдался 5-6 азербайджанским военным, тоже состоял из ширакских "добровольцев".

Нищета в сочетании с националистическим дурманом создает гремучую смесь. Людей тридцать лет убеждали, что в их бедности и прочих бедах виноваты Турция и Азербайджан. И созданный пропагандой образ врага не могут вытеснить даже мысли о голодном желудке. Живя в окружении социальных проблем, гюмрийцы продолжают думать о чужих землях и своей больной истории, хотя им точно есть, о чем беспокоиться.

Никол Пашинян старается вытравить из армянского менталитета образ врага и сломать ноги пропаганде ненависти. Но эти явления слишком глубоко укоренились в армянском национальном сознании. Многие поколения армян приходили и уходили с мыслью о "былом величии", которое ну никак не коррелируется с их настоящим. В этом несоответствии были "виноваты", конечно же турки и азербайджанцы, Для будущего националистическая пропаганда никогда не оставляла места, убеждая армян, что сначала надо вернуть себе прошлое. Это привело к кровавому карабахскому конфликту, в результате которого армяне остались не только без надуманного прошлого, но могли лишиться и будущего, будь их сосед менее миролюбив.

Отвечавшие на вопросы гюмрийцы - жертвы пропаганды, несчастные люди, погрязшие в заблуждениях. Думается, если подобные вопросы задать жителям глубинки в какой-то другой области, там тоже будут рвать на себе волосы, протестуя против мира с Азербайджаном.

С пропагандой ненависти так просто не справиться. Особенно когда она попадает на благодатную почву и быстро дает глубокие корни. В Армении до сих пор не утих скандал вокруг учебника истории для 7-го класса, в котором представлены "не те" карты, не демонизируется Ататюрк и обойдены стороной фантазии об Эрибуни. И участвовали в устроенной вокруг этой темы истерике не ширакская беднота, а самые что ни на есть сливки армянского общества в лице так называемых видных историков и востоковедов. Шум, крик, кляузы на Минобразования, судебные разбирательства. Даже при том, что иски против ведомства не были удовлетворены, националистически подкованная шушера остается при своем мнении.

К сожалению, приходится признавать, что как бы нам не хотелось мира, пропаганда ненависти разрушила сознание старших поколений наших соседей и подбирается к молодежи.

В середине июня в Баку состоялась презентация доклада "Язык ненависти и фальсификация исторических фактов в армянских средних школах". Экспертами были проанализированы более тысячи материалов, в которых было выявлено около трех тысяч фактов, имеющих отношение к языку ненависти.

По мнению специалистов, пока эти факты густо населяют учебные пособия для армянских школ, бороться с пропагандой ненависти будет невозможно. Во всяком случае, процесс будет очень сложным.

Несколько лет назад, еще при карабахском клане, Консультативный комитет по Рамочной конвенции о защите национальных меньшинств Совета Европы опубликовал доклад, в котором отмечалось, что большинство населения и власти Армении разделяют точку зрения о моноэтничности этой страны. Самое удивительное, что авторы доклада просто констатировали факт, не увидев в нем признаков нацизма. Никакой критики в адрес Еревана не последовало. Ереван вообще никогда не критиковался за свои деяния. Этнические чистки трехсот тысяч азербайджанцев прошли в сопровождении молчания мира. Только раз за все годы конфликта, два года назад армянскому представителю в ООН был задан вопрос о том, куда подевались сотни тысяч азербайджанцев. Но на этом все и закончилось. Оккупация тоже не осуждалась. Армянам все было можно, из чего одурманенные "великим" прошлым граждане сделали выводы и возможности продолжать в том же духе.

Сейчас перед правительством Армении стоит множество неотложных задач. В первую очередь, это приведение Конституции в соответствие с международным правом. Однако эта мера исправит ситуацию только на официальном межгосударственном уровне. Чтобы начать излечение армянского общества необходимо приступить очеловечивании армянской национальной идеи в целом. Для этого следует провести чистку научных кругов. Академия наук РА, несмотря на все процессы, что происходят в регионе, продолжает клепать "труды" псевдо-исторического характера и издавать их за рубежом. Недавно состоялась презентация очередного такого опуса, посвященного Второй карабахской войне.

Болезни имеют обыкновение переходить в хроническую стадию. Ненависть к азербайджанцам в ментальном пространстве наших соседей уже приобрела такой характер. Пашиняну не позавидуешь. Его команде предстоит очень трудная работа по вычищению авгиевых конюшен, оставленных нацистской пропагандой прошлых лет. Армении необходимы новые учебники, в которых будут учить не расовому превосходству, а толерантиности и мультикультурализму. Со стен армянских университетов и школ нужно удалить карты "великой Армении", а историкам срезать зарплату за фальсификации.

В Армении реваншистские круги любят рассуждать о якобы пропаганде ненависти в Азербайджане. Пусть попробуют найти примеры такой ненависти в наших школьных учебниках. Правдивая история карабахского конфликта к пропаганде ненависти не может относиться. Армянская оккупация, этнические чистки, геноцид и варварство армян - это просто констатация фактов. Это не сказки о "былом величии" и воспитание ненависти к тем, кто якобы армян его "лишил". Кроме того, необходимо не забывать, что Армения тридцать лет оккупировала территории Азербайджана и совершила массу преступлений против азербайджанского народа. И при всем при этом в Азербайджане не пропагандируется ненависть к армянам. Наоборот, в нашей стране существует четкий запрос на мир. Если народ, переживший страшные потери из-за соседей, готов жить с ними в мире, это о многом говорит.

Правительство Армении все это осознает. Но Пашинян рассчитывает, что все получится само собой. А само собой ничего не происходит.