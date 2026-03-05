От Конституции до Академии наук - с чем придется разобраться Пашиняну ради мира

Автор: Лейла Таривердиева

Проект новой Конституции почти готов, но пока не обсуждались ее преамбула и первая глава, а также ряд вопросов, связанных с руководителем кабинета министров. Об этом сообщила журналистам министр юстиции Армении Србуи Галян.

Чтобы успокоить страсти, она заявила, что подготовленный проект сугубо предварительный, он будет вынесен на общественное обсуждение и все желающие смогут высказать свои предложения.

Само собой, более всего журналистов интересовала преамбула и судьба поддерживаемых ею претензий на территории Азербайджана. Благодаря реваншистской пропаганде этот вопрос выставляется как чуть ли не краеугольный камень армянской идентичности. Команда Никола Пашиняна придерживается иного подхода. Во всяком случае, это следует из ответа министра юстиции на прямой вопрос, будет ли удалено из преамбулы Конституции упоминание о Карабахе.

"Правительство исходит из того, чтобы мир и территориальная целостность Армении не подвергались угрозам", - сказала Галян.

Это означает, что упоминание токсичной Декларации о независимости, провозгласившей независимость Армении, включив в них территории Азербайджана, в проекте будет удалено. Останется ли оно в конечном варианте, пока трудно сказать. После того, как проект без отсыла к Декларации будет представлен на суд общественности, начнутся самые серьезные процессы. Оппозиция уже приняла меры для подогрева националистических настроений, и с преамбулой у команды Пашиняна будет особенно много проблем. Тот факт, что территориальная целостность Республики Армения действительно зависит от этого вроде бы малозаметного пунктика в Основном законе, политически активные массы задумываться не хотят. Расчет может быть сделан на политически не активную часть общества, составляющую большинство. В конечном итоге все будет зависеть от итогов референдума. В том числе и судьба мирного договора. Баку уже неоднократно указывал соседям на то, что при сохранении территориальных претензий к Азербайджану, мир подписан не будет, и теперь выбор за армянским народом.

В марте 2025 года премьер-министр РА Никол Пашинян объявил о планах провести конституционный референдум в 2027 году. Первоначально Пашинян утверждал, что изменения в Конституцию - это исключительно внутреннее дело Армении. Это так, но не тогда, когда этот документ затрагивает территориальную целостность соседнего государства. Такие положения автоматически превращают внутреннее дело Армении в предмет международных обсуждений. Не случайно, говоря о "вопросе внутренней политики", Пашинян все же признал, что вопрос этот не может не иметь регионального и международного влияния. И уже чрез месяц после прежних заявлений премьер-министр Армении заявил в парламенте, что в Конституции РА не должно быть ссылки на Декларацию о независимости.

Все просто. Без изменений в преамбуле сохранятся претензии на Карабах. Сохранятся претензии на Карабах - не будет подписан мирный договор. А не будет подписан мирный договор, наметившиеся позитивные тенденции в отношениях двух стран не получат продолжения, потому что Азербайджан не намерен до бесконечности заниматься благотворительностью, открывая дороги и обеспечивая дешевыми нефтепродуктами соседа, который на законодательном уровне считает азербайджанские земли своими.

Однако Конституция - это будет только первый шаг в очеловечивании армянской национальной идеи. Без этого даже при отсутствии официально оформленных претензий к Азербайджану говорить о полной ликвидации армянской угрозы будет невозможно. Эта угроза будет сохраняться в умах, в менталитете, в идеологической подушке, на которой будут воспитываться поколения. Туда она будет перемещаться из научных кабинетов, из академических кругов, которые пока что не собираются сдавать позиции.

Правительству Армении следует заняться и этим немаловажным вопросом. Армянской науке следует прекратить копаться в чужих землях, писать научные труды и выпускать книги об "армянской истории" территорий Азербайджана. Фундаментом тридцатилетней оккупации, преступлений армян против азербайджанского народа, беспримерной жестокости и пещерной ненависти служили как раз такие книжки, которые продолжают и сегодня издаваться в Армении или по заказу Армении.

Как раз в понедельник в Академии наук Армении состоялась презентация очередного подобного издания, изданного в Италии. Авторами его являются научный сотрудник Института археологии и этнографии и непонятно как оказавшийся замешанным в этом проекте доцент одного из итальянских университетов. Книга, посвященная "этнографии Второй карабахской войны", уже называется научным достижением в армяноведении. Содержание и идея были представлены на презентации очень заумно, однако нетрудно было понять, что армянская наука продолжает усилия по продвижению, в первую очередь на международную аудиторию, идеи "армянской" принадлежности суверенных исторических территорий Азербайджана и псевдомученичества армянства в свете истории карабахского конфликта и 44-дневной войны.

Академия наук Армении - это вовсе не научная, а политическая структура. Очень показательно в этом плане заявление, распространенное армянской НАН в июне 2022 года, когда будущее остававшегося под оккупацией Карабаха стало видно армянству уже не в таких розовых тонах. Армянские академики заявили, что Карабах не может оставаться в составе Азербайджана ни в каком статусе и только Армения является "гарантом безопасности арцаха и права его народа на самоопределение". Академия наук Армении посчитала, что отказываться от этих целей ни в коем случае нельзя, и предложила правительству свои "профессиональные консультации органам государственной власти".

Наверняка, Академии наук Армении есть, чем заняться и на чем сосредоточить внимание в интересах армянского государства. Надуманная и преступно сфальсифицированная ради политических целей история уже нанесла Армении непоправимый вред, лишив ее многих возможностей и превратив армян в угрозу соседям, которая не может оставаться без ответа. Поставленные цели не были достигнуты, и пора бы уже прекратить эту возню и заняться чем-то, что действительно способно превратить армянство из диаспорального народа без определенного адреса в народ, способный к государственности.