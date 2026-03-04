Шахин Мустафаев выразил соболезнования министру дорог и городского развития Ирана

Заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики, сопредседатель азербайджано-иранской комиссии по экономическому сотрудничеству Шахин Мустафаев выразил соболезнования иранской стороне.

Как сообщили Day.Az в посольстве Ирана в Азербайджане, в ходе сегодняшнего телефонного разговора с министром дорог и городского развития Ирана Фарзаной Садег заместитель премьер-министра выразил соболезнования в связи с гибелью Верховного лидера Ирана и многочисленных иранских граждан.

Стороны также обменялись мнениями о ходе выполнения соглашений, достигнутых на последнем заседании комиссии по экономическому сотрудничеству между двумя странами, и обсудили необходимые вопросы координации.

Напомним, что 28 февраля Израиль нанес превентивный удар по Ирану (Тегерану), чтобы устранить угрозы для государства. Также стало известно, что атака на Иран является совместной операцией Израиля и США. Спустя некоторое время Иран начал ответные удары по Израилю и военным базам США.

В результате ударов Израиля и Ирана был убит Верховный лидер Ирана Али Хаменеи, а также другие высокопоставленные чиновники.

Удары между сторонами продолжаются по сей день. Иран продолжает бить по целям в Израиле, а также по военным базам США на Ближнем Востоке, тогда как Израиль и США продолжают поражать цели на территории Ирана.