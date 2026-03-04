Эти лица получат скидки на проезд в метро и автобусах

Около 160 тысяч студентов уже пользуются картой "TələbəPlus". В будущем для студентов планируется 10-процентная скидка на проезд в общественном транспорте при использовании этой карты.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, об этом сегодня заявил заместитель министра науки и образования Кенан Керимзаде в ходе мероприятия на тему "Карта "TəhsilPlus": новые возможности для работников образования", отвечая на вопросы журналистов.

По его словам, в течение месяца общественность будет проинформирована об этом.

Отметим, что по карте "TəhsilPlus", предназначенной для учителей, также предусмотрена 10-процентная скидка на проезд в общественном транспорте.

Ранее мы сообщали, что в метро и автобусах Баку можно проехать за 1 гяпик.