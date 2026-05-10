Археологи открыли новый инструмент неандертальцев

Неандертальцы использовали мясо и кости носорогов в пищу, а также применяли их исключительно твердые зубы в качестве специализированных инструментов. Археологи предполагают, что с помощью этих зубов древние люди обрабатывали края каменных орудий. К такому выводу пришла международная группа ученых, исследовавшая стоянку неандертальцев во Франции, пишет Phys.org.

Специалисты из Абердинского университета и Национального университета дистанционного образования Испании (UNED) изучали древние стоянки, в частности Пайр во Франции. Их озадачила странная находка: в одном из археологических слоев почти 91% всех останков носорогов составляли отдельные зубы, в то время как кости других животных были в основном сломаны. "Это побудило нас заняться поиском и анализом зубов носорогов из различных коллекций", - отмечают ученые.

При осмотре ископаемых зубов на них были обнаружены характерные следы и бороздки, которые не могли появиться в результате жевания или естественного разрушения. Это натолкнуло археологов на мысль об их искусственном использовании.

Чтобы доказать свою гипотезу, специалисты провели серию экспериментов. Команда получила зубы современных носорогов, умерших естественной смертью в зоопарках, и использовала их для выполнения задач, которые могли бы стоять перед неандертальцами. В ходе тестов зубы применяли для обработки кремневых и кварцевых орудий, придания формы каменным скребкам и даже в качестве небольших наковален при резке органических материалов.

Затем ученые сравнили следы износа на современных зубах с окаменелыми образцами с неандертальских стоянок в Эль-Кастильо (Испания) и Пеш-де-л'Азе (Франция). "Следы на зубах современных животных, а именно линейные бороздки, ямки и микротрещины, очень точно соответствуют следам на ископаемых останках", - заключают эксперты. Эксперименты также подтвердили, что эмаль зубов носорога достаточно прочна, чтобы выдерживать многократные удары во время обработки камня.

Авторы исследования подчеркивают, что их работа впервые представляет доказательства использования зубов носорога в качестве древнего инструмента. Это открытие значительно расширяет представления о поведении и технических возможностях неандертальцев. Ученые предполагают, что древние люди не просто находили зубы, а целенаправленно отбирали и перевозили их для повторного использования. Подобные действия свидетельствует о высоком уровне планирования и глубоком понимании свойств доступных им материалов.