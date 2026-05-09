Автор: Лейла Таривердиева

В Армении началась предвыборная гонка. Просматривая армянские СМИ, в большинстве живущие за счет пиара Самвела Карапетяна, можно смело сказать, что нынешняя предвыборная страда в соседней стране - это сплошная, пардон, порнография.

Кандидаты, мечтающие водрузить свои пятые точки в кресло Никола Пашиняна, и так и сяк выставляют свои прелести, зазывно улыбаются армянам и обещают, пардон, показать то, чего те никогда не видали. Чем там все закончится 7 июня, никто не знает. Но есть вещи, которые можно предсказать уже сегодня.

Предсказывать будем на примере Самвела Карапетяна, потому что его кампания, его критика действующих властей и его обещания особенно цветисты. Прочие кандидаты, как не имеющие серьезной внешней поддержки, ведут себя скромнее. У Царукяна тоже есть деньги, но у него нет крепкой спины. О других даже говорить не стоит. А вот Самвел очень уверен, что кресло премьера уже у него в кармане, то есть под пятой точкой. В ближайшие дни он каким-то образом перестанет быть гражданином России, и последнее препятствие будет устранено.

Карапетян очень уверен в своих ресурсах, поэтому разбрасывается обещаниями. И что характерно, он говорит прямо, что все будет решать благодаря своим связям. Прибавим сюда - и миллионам. Он не обещает решать вопросы на основе международного права. Это безнадежно, потому что международное право на стороне Азербайджана, и ничего с этим нельзя поделать. Но зато у него есть "международные связи", которые он обещает использовать для "возвращения оккупированных территорий Армении и армянских военнопленных". О каких международных связях говорил российский миллиардер, думается, всем ясно.

Сразу уточним, что, говоря об "оккупированных территориях", Карапетян имеет в виду не Карабах. Кишка тонка, да и "международные связи" тут бесполезны. Он говорит о неких якобы занятых азербайджанской стороной после Второй карабахской войны квадратных километрах. Однако эти квадратные километры в реальности не оккупированы, а возвращены, так что и тут связи в мировых столицах и международных организациях вряд ли пригодятся. Эти вопросы будут решаться в процессе делимитации с учетом всех нюансов. Азербайджан настроен на мир и добрососедство, и это даст о себе знать при решении вопросов. Если, конечно, не вмешаются "международные связи" Карапетяна и не заставят Баку ужесточить позицию.

Как Карапетян планирует заставить Азербайджан отодвинуть границу и освободить военных преступников, он не уточнил. Но заявил, что более чем уверен, что ему удастся успешно использовать свои "международные связи" в этих вопросах.

В вопросе коллективного возвращения армян в Карабах он высказывается менее уверенно. Тут так просто не подойдешь, считает российский миллиардер, сначала надо заиметь хорошие отношения со сверхдержавами и с международными организациями, а уже потом давить на Баку. А еще он боится вопроса возвращения азербайджанцев в Армению. Это самый страшный кошмар армян. Поводыри в лице реваншистов запугали армянское общество такой перспективой. И даже миллиардер Карапетян боится говорить определенно о "беспрепятственном и достойном" возвращении армян в Карабах, потому что противовесом неминуемо станет вопрос достойного и беспрепятственного возвращения азербайджанце в Армению. Это будучи никем, просто богатым болтуном, можно вальяжно рассуждать о том, чего "не может быть". А в кресле премьера пятая точка будет гореть не по-детски, потому что вопрос возвращения азербайджанцев встанет зеркально, и это неизбежно. Кстати, Карапетян и сам признает, что все обещания Баку рано или поздно исполняются. И как он будет выпутываться в такой ситуации?

Поэтому вопрос возвращения армян он откладывает на дальнюю перспективу. Заставить Баку освободить преступников, по его мнению, будет проще. Тут достаточно скупить международные суды, повысить гонорары депутатам разных парламентов, чтобы те давили на свои правительства - и дело будет в шляпе. А в шляпе ли? Проармянские круги который год добиваются санкций против Азербайджана, пытаются возвести армянские требования на уровень общеевропейской обязаловки. В этом процессе задействованы очень большие силы и деньги. Вспомним, под каким международным прессом находился Азербайджан во время акции на Лачинской дороге и после антитеррористической операции 2023 года. Это было серьезное испытание для страны и ее руководства. Оно было пройдено успешно. Азербайджан достиг всех своих целей, несмотря на то, что против этой небольшой страны выступила половина мира.

Почему? Потому что на стороне Азербайджана всегда находилось международное право. Карапетян хочет противопоставить международному праву какие-то связи, выторговать что-то у держав, и открыто говорит об этом. Но упускает один очень важный и основополагающий момент: ухватив власть, он будет иметь дело не с державами, а, в первую очередь с Азербайджаном.

Электорат, который вывалил язык на вкусные обещания своего кумира и уже мысленно опускает бюллетень с его именем в урну, должен знать, что обещания не будут выполнены. Делимитация состоится не по армянским лекалам. Преступники не будут освобождены, а армяне смогут вернуться в Карабах только на условиях Баку. Если гипотетическое правительство Карапетяна начнет деятельность против Азербайджана на международной арене, как делал Ереван в прежние годы, Армения немедленно лишится всех тех возможностей, которые получила в последние девять месяцев благодаря разумности политики Еревана. Немедленно. Сразу закроются все открывшиеся коммуникации, прекратятся разговоры об открытии границы с Турцией. Армения снова окажется в изоляции. Причем, на этот раз все будет еще хуже, так как конфликт на Ближнем Востоке лишает ее "дороги жизни" в лице Ирана. Купить географию Карапетяну не по силам.

Изображать жизнеспособность мирного процесса, при этом ведя антиазербайджанскую деятельность и лоббируя антиазербайджанские резолюции и вердикты, не получится. Либо одно, либо другое. Либо сохранение мирной повестки, ведущей к развитию и укреплению суверенитета Армении, либо возвращение к изоляции и стагнации, а при самом плохом сценарии - и к военной конфронтации.

Кто бы не пришел к власти в Армении, ему придется делать такой выбор. Несмотря ни на какие "международные связи".