"BakuBus" и "Бакинская служба такси" переданы в управление "Бакинскому метрополитену"

ЗАО "Бакинский метрополитен" реорганизовано путем присоединения к нему ООО "BakuBus" и ООО "Бакинская служба такси". Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, соответствующий указ подписал Президент Ильхам Алиев. С полным текстом указа можно ознакомиться по ссылке. Новость обновляется