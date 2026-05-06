Начался прием учащихся в первый класс

Сегодня стартует прием учащихся в первые классы общеобразовательных учреждений на 2026-2027 учебный год.

Как сообщает Day.Az, процесс приема будет осуществляться через портал www.mektebeqebul.edu.az. Электронный прием детей в первый класс охватывает общеобразовательные учреждения всех городов и районов страны.

Отметим, что в этом году около 81 тысячи детей азербайджанского сектора были автоматически переведены из групп дошкольной подготовки в первый класс.

Напомним, что при регистрации в первый класс наличие удостоверения личности ребенка является обязательным.

Кроме того, сегодня с 11:00 активирована регистрация на собеседование для проверки навыков устной речи на соответствующем языке для детей, охваченных и не охваченных группами дошкольной подготовки, в связи с приемом в первые классы государственных общеобразовательных учреждений с обучением на других языках.