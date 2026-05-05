За это вас могут оштрафовать на 15 тысяч манатов

Согласно законодательству Азербайджанской Республики, сжигание мусора в населенных пунктах и на улицах, а также загрязнение окружающей среды дымом строго запрещены, и за это предусмотрены серьезные штрафы.

Как передает Day.Az, в соответствии со статьями Кодекса об административных правонарушениях, сжигание промышленных и бытовых отходов в неустановленных местах либо нарушение требований по охране атмосферы при их сжигании влечет привлечение к ответственности физических, должностных и юридических лиц. Эти нормы направлены на сохранение экологического баланса и обеспечение права граждан на чистый воздух.

Размер штрафов зависит от характера правонарушения и статуса лица. Как правило, за сжигание отходов физические лица штрафуются на сумму от 500 до 1000 манатов, должностные лица - от 3000 до 4000 манатов, юридические лица - от 10 000 до 15 000 манатов. Если в результате сжигания нанесен серьезный вред окружающей среде или здоровью людей, ответственность может быть ужесточена вплоть до уголовной.

Если дым и резкий запах, возникающие при сжигании мусора на улице, причиняют неудобства соседям или прохожим, граждане имеют право обращаться с жалобами в соответствующие органы. В таких случаях можно обратиться в службу "102" Министерства внутренних дел или на горячую линию Министерства экологии и природных ресурсов.

Следует помнить, что право каждого гражданина на жизнь в здоровой окружающей среде защищено законом, и его нарушение считается прямым правонарушением.