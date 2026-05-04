Уверена, что дружественные связи между Италией и Азербайджаном будут развиваться и впредь

Уверена, что дружественные отношения между Италией и Азербайджаном будут развиваться и впредь и выйдут на более высокий уровень.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом заявила Председатель Совета министров Италии Джорджа Мелони в заявлении для прессы с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Выразив глубокую благодарность за проведенные в очень широком формате обсуждения, Дж.Мелони подчеркнула: "Мы еще раз подтвердили, что должны и дальше расширять наше сотрудничество".