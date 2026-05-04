Плохая новость для автовладельцев

В Азербайджане наблюдается дефицит на рынке автомобильных шин. В частности, сокращение поставок из стран Азии затруднило поиск шин некоторых размеров.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, одной из основных причин являются ограничения, возникшие в районе Ормузского пролива. Эта ситуация привела к задержкам импорта из Таиланда и Китая. В результате на рынке сократился выбор, а имеющиеся запасы быстро исчерпываются.

Продавцы отмечают, что использование альтернативных маршрутов увеличило транспортные расходы. Это, в свою очередь, отразилось на ценах: в среднем шины подорожали на 10-15%. Предприниматели также заявляют, что сталкиваются как с финансовыми потерями, так и со снижением числа клиентов.