Шесть дзюдоистов Азербайджана входят в топ-5 мирового рейтинга

Шесть азербайджанских дзюдоистов входят в топ-5 обновленного мирового рейтинга.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, Международная федерация дзюдо (IJF) обнародовала рейтинг дзюдоистов планеты по состоянию на 4 мая.

Так, в первую пятерку мирового рейтинга входит Балабей Агаев (60 кг, 3658 баллов), который занимает четвертое место, опустившись с первой строчки. В категории до 66 кг Руслан Пашаев (3593) сохранил за собой пятое место. Также первую пятерку замыкает олимпийский чемпион Хидаят Гейдаров (73 кг, 4046).

В весовой категории до 81 кг Зелим Цкаев (3562) потерял одну позицию и также располагается на пятом месте. Еще один олимпийский чемпион Зелим Коцоев (100 кг, 5120) продолжает удерживать вторую строчку, а в супертяжелом весе Ушанги Кокаури (3682) поднялся на две позиции и замкнул первую пятерку.

Лишь в весовой категории до 90 кг представитель Азербайджана не входит в топ-5 мирового рейтинга - Мурад Фатиев (2656) располагается на девятом месте.

Напомним, что в последний раз лидеры азербайджанского дзюдо выступали на чемпионате Европы в Тбилиси 16-19 апреля, где завоевали четыре медали. Серебряным призером первенства континента стал Хидаят Гейдаров (73 кг), бронзовые медали завоевали Ахмед Юсифов (60 кг), Руслан Пашаев (66 кг) и Зелим Цкаев (81 кг).