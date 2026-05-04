Погода резко ухудшится - ПРЕДУПРЖДЕНИЕ
5-7 мая в некоторых районах Азербайджана ожидается дождливая погода.
Как сообщили Day.Az в Национальной службе гидрометеорологии, местами (в Нахчыванской АР, Газах-Гянджинской зоне, Карабахе и Восточном Зангезуре, Балакен-Шекинской, Губа-Гусарской, Горном Ширване, Центральном Аране) осадки могут усилиться, 5-6 мая кратковременно стать интенсивными, возможны грозы, град, в горных районах - снег.
Ожидается повышение водности рек, возможны кратковременные паводки и сели на отдельных горных реках.
