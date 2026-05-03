Глава Минобороны ФРГ «потерял» более сотни миллиардов евро

Министр обороны Германии Борис Писториус не смог дать четкого ответа, на что были потрачены 111 миллиардов евро, выделенные на крупную программу перевооружения армии. Об этом пишет немецкая газета Berliner Zeitung (BZ), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Программа, которую канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал "сменой эпохи", за четыре года включила около 47 тысяч контрактов - в среднем это примерно 30 новых соглашений в день.

Однако ни парламент, ни общество так и не получили четкого понимания, какая часть заказанной техники действительно поступила в войска и готова к использованию. "Перевооружение Германии превращается в финансовую черную дыру", - говорится в материале.