Ситуация с Окампо показала, как на самом деле устроена политическая кухня в Европе и вокруг нее

Если отбросить эмоциональную подачу источника и посмотреть на это хладнокровно, перед нами не столько сенсация, сколько довольно показательный срез того, как в действительности устроена политическая кухня в Европе и вокруг нее.

Об этом сказала в беседе с Day.Az американский юрист, аналитик и правозащитник Ирина Цукерман.

По ее словам, проблема здесь даже не в конкретной фигуре Луиса Морено Окампо, который, судя по записи, вполне цинично описывает свою деятельность как некий коммерческий сервис влияния. Таких людей в международной политике хватает. Вопрос в другом - насколько его слова отражают системную практику, а не просто браваду человека, который любит приукрасить собственную значимость, отметила наша собеседница.

"Начнем с самого очевидного. Если верить приведенным цитатам, Окампо фактически говорит о том, что использует бывшие связи в Европейском парламенте для давления на Урсулу фон дер Ляйен. Это звучит громко, почти как сюжет плохого политического триллера. Но если убрать пафос, подобные механизмы влияния действительно существуют. Лоббизм в ЕС не просто легален, он институционализирован. Разница лишь в том, насколько откровенно об этом говорят. Окампо, судя по всему, не утруждает себя даже попыткой выглядеть прилично", - сказала Цукерман.

Отдельный момент, отметила она, связан с упоминанием Жозепа Борреля. Здесь уже начинается зона, где факты и интерпретации могут легко разойтись. Само по себе заявление "этот человек работает на меня" может означать многое. Это может быть реальное сотрудничество, а может быть обычное преувеличение, считает американский эксперт. По словам Цукерман, в политике подобные формулировки часто используются как способ повысить собственный вес в глазах собеседника. Но даже намек на подобные связи бьет по репутации европейских институтов, которые и без того регулярно обвиняют в двойных стандартах.

"Теперь самое пикантное. Разговор о смене власти в Армении и прямое упоминание необходимости "убрать" Никола Пашиняна. Вот здесь уже речь выходит за рамки классического лоббизма и выглядит как вмешательство во внутреннюю политику. Правда, и тут стоит немного охладить эмоции. В международной политике обсуждение смены лидеров в частных кругах встречается регулярно. Это делают все крупные игроки. Просто обычно такие разговоры не попадают на видео с настолько прямыми формулировками", - сказала американский эксперт.