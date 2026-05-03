Кое-что о предстоящем саммите ЕПС в Ереване

Автор: Акпер Гасанов

В предстоящий понедельник в Ереване стартует 8-й саммит Европейского политического сообщества (ЕПС) - площадки, объединяющей лидеров порядка пятидесяти государств континента. Формально речь идет о механизме для укрепления диалога, безопасности и сотрудничества в Европе. Однако выбор места проведения нынешнего саммита вызывает закономерные вопросы - и не только в Азербайджане.

Впервые столь представительное мероприятие проходит в стране, которая не имеет даже статуса кандидата в Европейский союз, оставаясь при этом членом Евразийскиого экономического союза и Таможенного союза, а также официально так и не покинувшей ОДКБ, ограничившись "заморозкой" своей деятельности в его рядах. Уже этот факт демонстрирует определенную политическую избирательность европейского подхода.

Но куда более серьезный вопрос касается историко-политического контекста. Речь идет о государстве, которое более четверти века удерживало под оккупацией около 20% международно признанной территории Азербайджана. Этот период сопровождался многочисленными нарушениями международного гуманитарного права, включая этнические чистки и трагедию в Ходжалы, признанную рядом стран актом геноцида.

Хочу напомнить, что буквально на днях более 150 представителей дипломатического корпуса из 62 стран посетили освобожденные территории Азербайджана. Они своими глазами увидели последствия многолетней оккупации наших земель со стороны Армении : разрушенные города, стертые с лица земли села, оскверненные культурные и религиозные памятники. Это была реальность, зафиксированная международным дипломатическим сообществом.

Мы понимаем, что признавать всю эту реальность, все эти неопровержимые факты на предстоящем саммите ЕПС в Ереване не будут. Их стыдливо и трусливо предпочтут замолчать. Более того, мы уже видим совершенно иной поворот событий. Тот, при котором , на фоне проведение саммита ЕПС, в Ереване стали звучать совершенно неуместные заявления.

Мы уже фиксируем ситуацию, при которой как официальный Ереван так и верхушка мирового армянства, действуя через давно ангажированных политиков в разных странах, стремится использовать сам факт проведения мероприятия как косвенное подтверждение поддержки со стороны Европы в вопросах давления на Азербайджан. Снова звучат речи о необходимости освобождения тех военных преступников, что отбывают в Баку тюремные сроки за конкретные преступления против нашей страны и нашего народа.

Кроме того, вновь имеют место совершенно необоснованные и откровенно пошлые спекуляции на тему "армянского культурного наследия" на освобожденных, не мирно а путем войны, территориях Азербайджана. При этом замалчивается тот факт, что значительная часть этого "наследия" была создана в период оккупации и не имеет под собой исторической аутентичности.

В то же время полностью игнорируется судьба азербайджанского культурного наследия на территории самой Армении, где оно системно уничтожалось на протяжении десятилетий. Это еще один пример двойных стандартов, которые становятся все более очевидными. Их количество давно уже превысило все возможные пределы, доказывая откровенную предвзятость по отношению к нашей стране.

Так или иначе, но на фоне всего этого возникает закономерный вопрос: не становится ли подобная площадка, как саммит ЕПС в Ереване, инструментом политического оправдания армянских преступлений и спекуляций? Вопрос не праздный. Особенно если вспомнить о том, что за все годы оккупации Азербайджана со стороны Армении против нее не были введены санкции со стороны ЕС.

В то время как в других случаях нарушения международного права реакция Брюсселя была быстрой и жесткой. Такая избирательность подрывает доверие к европейским институтам и ставит под сомнение их приверженность принципам международного права. И вот именно такая позиция ряда ведущих европейских стран поощряла официальный Ереван на игнорирование межправа в годы оккупации наших земель, а ныне поощряет их на то, чтобы пытается представить себя едва ли "жертвой конфликта".

Глядя на все это понимаешь, что Европа стоит перед выбором: либо последовательно отстаивать принципы международного права, либо продолжать практику политической конъюнктуры. В этом смысле саммит ЕПС в Ереване становится своеобразным тестом на эту последовательность. И от того, какие выводы будут сделаны, зависит не только доверие к европейским институтам, но и будущее архитектуры безопасности на всем континенте.