Стало известно, когда будут объявлены результаты сегодняшнего экзамена по азербайджанскому языку

С завтрашнего дня начнется обработка ответов экзаменов по азербайджанскому языку (как государственному), который был сегодня проведен в рамках выпускных экзаменов для учащихся 9-х и 11-х классов общеобразовательных учреждений с обучением на языках, отличных от азербайджанского.

Как сообщили Day.Az в Государственном экзаменационном центре, также экзамен сдавали выпускники прошлых лет, поступающие в вузы и учреждения среднего специального образования на языках, отличных от азербайджанского.

Отмечается, что проверка заданий с письменными ответами требует времени, поэтому результаты планируется объявить в течение двух недель.

Ранее мы сообщали, что сегодня более 29 тысяч учащихся и абитуриентов сдадут экзамен по азербайджанскому языку.