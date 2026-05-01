Представители дипкорпуса посетили клинику Карабахского университета

Представители аккредитованного в Азербайджане дипломатического корпуса посетили клинику при Карабахском университете и учебный корпус факультета медицины и медицинских наук

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, генеральный директор клиники Самир Бабаев поделился с иностранными дипломатами информацией о деятельности и факультета.

Отметим, что 1 мая 2026 года начался визит представителей аккредитованного в Азербайджане дипломатического корпуса в Восточный Зангезур и Карабах в сопровождении помощника Президента Азербайджанской Республики - заведующего отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмета Гаджиева.

В поездке принимают участие более 150 послов, дипломатов, военных атташе и других представителей в целом 62 стран и международных организаций.

Визит охватывает город Ханкенди, а также Ходжалинский, Шушинский и Лачинский районы и продлится два дня.

В ходе поездки участники смогут на месте ознакомиться с проводимыми в регионе работами по реконструкции и восстановлению, а также посетят объекты социального и экономического значения.