https://news.day.az/world/1831448.html В Кремле раскрыли договоренность Путина и Трампа Президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп договорились о том, чтобы продолжить посредничество в урегулировании мировых конфликтов. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает Day.Az.
В Кремле раскрыли договоренность Путина и Трампа
Президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп договорились о том, чтобы продолжить посредничество в урегулировании мировых конфликтов.
Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает Day.Az.
"Условились, что будут продолжаться посреднические услуги, контакты будут продолжаться", - сказал представитель Кремля.
При этом он подчеркнул, что конкретики по датам новых переговоров пока нет.
