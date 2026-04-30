В Кремле раскрыли договоренность Путина и Трампа

Президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп договорились о том, чтобы продолжить посредничество в урегулировании мировых конфликтов.

Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает Day.Az.

"Условились, что будут продолжаться посреднические услуги, контакты будут продолжаться", - сказал представитель Кремля.

При этом он подчеркнул, что конкретики по датам новых переговоров пока нет.