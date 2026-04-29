В бакинском метро теперь можно оплачивать проезд иностранными банковскими картами

ЗАО "Бакинский метрополитен" расширило цифровые способы оплаты для пассажиров, сделав возможной оплату картами иностранных банков.

Как сообщили Day.Az в метрополитене, благодаря внедренной системе бесконтактной оплаты на основе технологии NFC пассажиры могут быстро и удобно проходить через турникеты, используя международные банковские карты.

Данное нововведение является частью мероприятий, реализуемых в преддверии Всемирного форума городского развития (WUF), который пройдет в Баку в мае, и создает дополнительные удобства, особенно для иностранных граждан и туристов. Теперь они могут пользоваться метро без необходимости приобретения местных платежных средств.

Отметим, что внедрение системы оплаты на основе NFC в Бакинском метрополитене началось в прошлом году. За это время возможностью оплаты через NFC воспользовались в общей сложности 31 миллион пассажиров. В настоящее время этот способ составляет около 29% всех оплат в метро.

Внедрение новшества осуществлено в рамках сотрудничества с компанией K-Group (BakıKart) и банками.