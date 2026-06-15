Не помог "подъем переворотом": несостоявшиеся беглецы - Кочарян, Царукян, Карапетян

Автор: Акпер Гасанов

Иногда политическая реальность бывает куда ироничнее любых сатирических шоу. Причем настолько, что даже не требует дополнительных художественных приемов - достаточно просто внимательно посмотреть на происходящее. Сомневающимся - предлагаю оценить происходящее в соседней Армении.

Собственно говоря, сама новость о том, что бывшему карабахскому сепаратисту, а позже и второму президенту Армении Роберту Кочаряну запретили выезд из страны прямо в аэропорту "Звартноц", сама по себе уже выглядит как некий политический символ. Да, Кочарян пытается что-то лепетать о "заранее запланированной личной поездке". Но очевидно же, что это попытка изобразить хорошую мину при плохой игре.

При этом, куда интереснее общий контекст происходящего. Потому что практически синхронно, с разницей в считанные дни, Армению, помимо Кочаряна, пытались срочно и "по делам" покинуть сразу несколько знаковых фигур: Гагик Царукян, Нарек Карапетян. Причем направление у всех было удивительно одинаковым - Россия. Совпадение? Возможно. Но слишком уж показательное.

Главный "козырь" внешних сил, российско-армянский олигарх Самвел Карапетян никуда не поехал. Но исключительно по уважительной причине - домашний арест не предполагает туризма. В остальном же картина складывается вполне цельная: люди, еще недавно претендовавшие на серьезное политическое влияние внутри Армении, вдруг синхронно решили сменить географию.

Особый шарм ситуации придает то, как именно происходили эти попытки. Кочарян и Царукян - через аэропорт. Нарек Карапетян - на автомобиле. У каждого свой стиль, но цель одна. И, как выяснилось, одинаковый результат. Особенно примечателен в этой истории Робик Седракович.

В ходе предвыборной кампании он не раз заявлял, что победа партии "Гражданский договор" станет трагедией для Армении. Формулировка звучала громко, даже драматично. Однако, как это часто бывает, реальный смысл оказался куда более приземленным. Судя по всему, Кочарян прекрасно понимал: речь идет о вполне конкретных последствиях лично для него и его политического круга. И, как показали события последних дней, именно так всё и произошло.

"Трагедия" случилась. Но строго персонального масштаба. Кстати, трогательно в этой связи вспоминать, как он ранее демонстрировал свою физическую форму. Подъем переворотом на турнике - вещь, безусловно, достойная уважения. Но, как выяснилось, в современной политической практике этот навык не входит в перечень аргументов, способных убедить пограничника.

Можно, конечно, пофантазировать: вот стоит Кочарян в "Звартноце" и, не получив разрешения на вылет, решает продемонстрировать спортивную подготовку. Делает "планку", приседает на одной ноге, прыгает в ширину в надежде получить согласие на бегство из Армении. Уверен, что и это бы ему не помогло.

С Гагиком Царукяном все еще сложнее. Его специализация - штанга. А с ней, как известно, в аэропорт не особенно удобно приезжать. Нет, чисто теоретически можно себе представить себе сцену, где он достает спортивный инвентарь перед стойкой контроля и начинает жать вес "на результат" в надежде на благосклонность сотрудников погранслужбы. Но и тут - без гарантии на успех.

Что же касается Нарека Карапетяна, известного в народе как "дядина булочка", то здесь все проще и прозаичнее. Никаких сложных комбинаций или попыток впечатлить - просто попытка уехать. Как и у многих этнических армян, проживающих в России, которые приехали в Армению дабы попытаться сфальсифицировать итоги нынешних парламентских выборов строго за деньги. У многих, нанятых Карапетяном, это получилось. У самого Нарека - не вышло.

А дальше будет самое интересное. Несмотря на всю медийную активность, громкие заявления и финансовые ресурсы, ни один из этих персонажей не опирается на реальную массовую поддержку. Поэтому никто не вышел и не выйдет на улицы Еревана в их поддержку. Нет десятков тысяч людей, готовых защищать своих "лидеров". Нет волнений, нет давления снизу. Тишина.

И именно она лучше всего показывает истинное положение вещей. Потому что настоящая политическая сила измеряется не количеством денег и не возможностями влиять на процессы за кулисами. Она измеряется доверием граждан. И если в критический момент никто не выходит за тебя - значит, этой силы не было.

Значит вся конструкция, которую долгие годы пытались выдать за серьёзную альтернативу власти, оказалась построенной не на общественной поддержке, а на ресурсах другого рода. И как только ситуация изменилась, эта конструкция начала стремительно рассыпаться. И попытки Царукяна, Карапетяна, Кочаряна сбежать из страны - тому яркое доказательство.