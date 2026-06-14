Партия Пашиняна единолично сформирует правительство

Партия премьер-министра Армении Никола Пашиняна "Гражданский договор" победила на выборах в Армении и единолично сформирует правительство.

Как передает Day.Az, об этом говорится в окончательных данных ЦИК Армении.

Так, партия "Гражданский договор" получила 49,7456% голосов, блок "Сильная Армения" - 23,271%, блок "Армения" - 9,9231%. Партия "Процветающая Армения" набрала 3,9893% голосов и не преодолела минимальный порог.

Таким образом в парламент прошли 3 политические силы: "Гражданской договор", блоки "Сильная Армения" и "Армения".

В связи с тем, что партия "Процветающая Армения" не смогла пройти в парламент, партия Пашиняна будет иметь конституционное большинство и единолично сформирует правительство.