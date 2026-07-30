В Лачине показали успешные бизнес-проекты ветеранов войны - ФОТО

Государственное агентство занятости при Министерстве труда и социальной защиты населения организовало медиатур в Лачинский район для ознакомления с малыми бизнес-направлениями, созданными в рамках программы самозанятости для ветеранов войны и членов их семей.

Как передает Day.Az со ссылкой на Карабахское бюро Trend, целью медиатура было ознакомление представителей СМИ с мерами, реализуемыми для обеспечения занятости жителей, вернувшихся на освобожденные от оккупации территории, включая ветеранов войны и членов их семей.

В ходе мероприятия представителям СМИ была предоставлена информация об активных программах занятости, реализуемых Агентством для жителей, переселенных на освобожденные от оккупации территории. Было отмечено, что в результате принимаемых мер уже обеспечена занятость 11 256 человек. Из них 907 человек обеспечены малым бизнесом в рамках программы самозанятости, а 558 человек привлечены к курсам профессиональной подготовки.

В рамках медиатура журналисты сначала посетили пасечное хозяйство, созданное для участника Отечественной войны Шахина Искендерова, и автомоечный сервис, организованный для участника Отечественной войны Азера Гараева.

Затем представители СМИ ознакомились с деятельностью точки по продаже дёнера, созданной для члена семьи ветерана Рамина Гасанова, и мужской парикмахерской, открытой для Эльвина Асланзаде.

Участники программы отметили, что при государственной поддержке они успешно открыли и продолжают вести собственный бизнес в родных краях.