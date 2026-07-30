https://news.day.az/sport/1850960.html Определился соперник "Сабаха" в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов Завершилось противостояние второго квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА между польским "Лехом" и датским "Орхусом". Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, в первом матче, состоявшемся в Дании, победу со счетом 4:1 одержали гости. Однако в ответной встрече "Орхус" сумел отыграть это отставание.
Определился соперник "Сабаха" в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов
Завершилось противостояние второго квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА между польским "Лехом" и датским "Орхусом".
Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, в первом матче, состоявшемся в Дании, победу со счетом 4:1 одержали гости. Однако в ответной встрече "Орхус" сумел отыграть это отставание. Основное время завершилось со счетом 3:0 в пользу датчан. В овертайме команды обменялись голами, а в серии пенальти точнее оказался "Орхус" - 4:3.
Таким образом, соперником "Сабаха" в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов станет датский "Орхус".
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