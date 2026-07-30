https://news.day.az/world/1850966.html

Турист увлекся телефоном и не заметил подошедшего медведя - ВИДЕО

В Румынии турист слишком увлекся телефоном, не заметив, как сзади к нему подошёл медведь. Опасность он обнаружил, только когда хищник встал на задние лапы прямо перед ним. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в социальных сетях. Представляем вашему вниманию данное видео: