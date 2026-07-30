https://news.day.az/world/1850966.html Турист увлекся телефоном и не заметил подошедшего медведя - ВИДЕО В Румынии турист слишком увлекся телефоном, не заметив, как сзади к нему подошёл медведь. Опасность он обнаружил, только когда хищник встал на задние лапы прямо перед ним. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в социальных сетях. Представляем вашему вниманию данное видео:
Турист увлекся телефоном и не заметил подошедшего медведя - ВИДЕО
В Румынии турист слишком увлекся телефоном, не заметив, как сзади к нему подошёл медведь. Опасность он обнаружил, только когда хищник встал на задние лапы прямо перед ним.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в социальных сетях.
Представляем вашему вниманию данное видео:
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