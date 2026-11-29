https://news.day.az/economy/1877930.html На мировых биржах подешевела нефть На мировых биржах зафиксировано снижение цен на нефть. Как передает Day.Az, на лондонской бирже ICE стоимость барреля нефти марки Brent снизилась на 0,83 доллара, составив 90,84 доллара. На нью-йоркской бирже NYMEX цена барреля нефти марки Light уменьшилась на 0,6 доллара и достигла 83,08 доллара.
На мировых биржах подешевела нефть
На мировых биржах зафиксировано снижение цен на нефть.
Как передает Day.Az, на лондонской бирже ICE стоимость барреля нефти марки Brent снизилась на 0,83 доллара, составив 90,84 доллара.
На нью-йоркской бирже NYMEX цена барреля нефти марки Light уменьшилась на 0,6 доллара и достигла 83,08 доллара.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре