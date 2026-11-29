В День независимости Албании в результате столкновений между участниками антиправительственной акции протеста и полицией пострадали 19 человек.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Министерство здравоохранения страны.

Отмечается, что за медицинской помощью обратились шесть сотрудников полиции, четыре журналиста и девять протестующих.

Столкновения произошли во время акции протеста в центре столицы страны Тираны. Демонстранты, требующие отставки премьер-министра Эди Рамы, бросали в сотрудников полиции камни и пиротехнические средства.

Полиция применила против протестующих водомёты и слезоточивый газ.

Отметим, что акции протеста в Албании продолжаются более 170 дней. Демонстранты выступают против политического курса премьер-министра, а также проекта строительства курортного комплекса в заповеднике Вьоса-Нарта, расположенном на побережье Адриатического моря.

С середины октября акции периодически перерастают в столкновения с полицией и попытки нападения на правительственные здания.