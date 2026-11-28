https://news.day.az/world/1877853.html Операция против ИГИЛ в Турции: более 80 задержанных Турецкие жандармерия и прокуратура провели антитеррористические рейды в 29 провинциях страны, направленные против деятельности ИГИЛ. По итогам операций были задержаны 84 человека. Как передает Day.Az, об этом сообщило Министерство внутренних дел Турции.
Операция против ИГИЛ в Турции: более 80 задержанных
Турецкие жандармерия и прокуратура провели антитеррористические рейды в 29 провинциях страны, направленные против деятельности ИГИЛ. По итогам операций были задержаны 84 человека.
Как передает Day.Az, об этом сообщило Министерство внутренних дел Турции.
По данным ведомства, задержанных подозревают в участии в террористической организации, распространении ее пропаганды в социальных сетях, а также финансировании деятельности ИГИЛ через связанные с группировкой структуры и так называемые благотворительные организации.
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