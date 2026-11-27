Норвежская бюджетная авиакомпания Norse Atlantic получила уведомления от лизингодателей о расторжении договоров аренды всех 12 самолетов, находящихся во флоте перевозчика, из-за финансовых проблем. Об этом сообщила пресс-служба компании, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Компания получила уведомления от лизингодателей о расторжении договоров лизинга всех 12 бортов", - говорится в заявлении.

Лоукостер заявил о начале оспаривания уведомления. В компании заверили, что продолжают поиск краткосрочного финансирования, однако указали на отсутствие "каких-либо гарантий, что эффективное решение будет найдено".

Ранее авиакомпания приостановила все полеты и допустила возможность банкротства.

Бюджетный авиаперевозчик был создан в 2021 году и находится во владении своих ключевых менеджеров. Финансовые сложности у компании возникли на фоне удорожания авиационного топлива в 2026 году из-за войны США против Ирана, писало агентство Bloomberg. В среду акции компании теряли в цене на бирже Осло порядка 80% стоимости.