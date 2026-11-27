Проходит очередное пленарное заседание осенней сессии Милли Меджлиса Азербайджана.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, на заседании будут обсуждаться следующие вопросы:

1. Законопроект "О принятии, утверждении и разрешении на реализацию Соглашения между Государственной нефтяной компанией Азербайджанской Республики, компанией ExxonMobil Exploration & Production Azerbaijan Limited и ООО Middle Kura о разведке, разработке и разделе продукции по контрактной площади Средняя Кура Азербайджанской Республики";

2. Законопроект о внесении изменений в Трудовой кодекс Азербайджанской Республики;

3. Законопроект о внесении изменений в Гражданский кодекс Азербайджанской Республики и закон Азербайджанской Республики "О неправительственных организациях (общественных объединениях и фондах)" (третье чтение);

4. Законопроект о внесении изменений в Миграционный кодекс Азербайджанской Республики (второе чтение);

5. Законопроект о внесении изменений в Кодекс Азербайджанской Республики об административных проступках (второе чтение);

6. Законопроект о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики "Об электронной торговле" (второе чтение);

7. Законопроект о внесении изменений в Гражданский кодекс Азербайджанской Республики, Налоговый кодекс Азербайджанской Республики и Закон Азербайджанской Республики "О государственной регистрации и государственном реестре юридических лиц" (первое чтение);

8. Законопроект о внесении изменений в Гражданский кодекс Азербайджанской Республики и Закон Азербайджанской Республики "О государственном реестре недвижимого имущества" (первое чтение);

9. Законопроект о внесении изменений в законы Азербайджанской Республики "Об аккредитации в области оценки соответствия" и "О техническом регулировании" (первое чтение);

10. Законопроект о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики "О государственной пошлине" (первое чтение).