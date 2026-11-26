Майк Тайсон появился в популярном турецком сериале - ВИДЕО
Всемирно известный боксер Майк Тайсон стал гостем турецкого сериала "Tuzlu kahve".
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, сцена с участием легендарного боксера уже появилась в анонсе серии, которая выйдет в эфир на следующей неделе.
Трейлер 13-й серии проекта, который неоднократно удивлял зрителей неожиданными сюжетными ходами и отсылками к ранее выходившим сериалам, привлек еще больше внимания благодаря участию Тайсона.
В сериале он сыграл друга Мехмета, которого играет Бугра Гюльсой, приехавшего из Америки. Тайсон стал гостем семьи Айдыногуллары за завтраком.
Отметим, что в проекте также снимаются Небахат Чехре, Биннур Кая, Сеттар Танрыёген, Хатидже Аслан, Шевваль Сам, Эда Эдже, Энис Арикан, Ясемин Эргене, Сарп Апак и Джерен Морай.
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