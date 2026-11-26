Всемирно известный боксер Майк Тайсон стал гостем турецкого сериала "Tuzlu kahve".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, сцена с участием легендарного боксера уже появилась в анонсе серии, которая выйдет в эфир на следующей неделе.

Трейлер 13-й серии проекта, который неоднократно удивлял зрителей неожиданными сюжетными ходами и отсылками к ранее выходившим сериалам, привлек еще больше внимания благодаря участию Тайсона.

В сериале он сыграл друга Мехмета, которого играет Бугра Гюльсой, приехавшего из Америки. Тайсон стал гостем семьи Айдыногуллары за завтраком.

Отметим, что в проекте также снимаются Небахат Чехре, Биннур Кая, Сеттар Танрыёген, Хатидже Аслан, Шевваль Сам, Эда Эдже, Энис Арикан, Ясемин Эргене, Сарп Апак и Джерен Морай.