Dövlət qurumunda bir sıra nöqsanlar aşkarlanıb - AÇIQLAMA
Azərbaycan Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyinə ayrılan dövlət investisiyalarının auditi zamanı bir sıra nöqsanlar aşkar edilib.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Respublikası Hesablama Palatasının sədri Vüqar Gülməmmədovun rəhbərliyi ilə növbəti Kollegiya iclasında qeyd edilib.
İclasda auditor Vüqar İbrahimov tərəfindən təqdim edilən "Azərbaycan Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyinə ayrılan dövlət investisiyalarının (seçmə qaydada) auditinin nəticələrinə dair Auditor hesabatı" müzakirə olunub.
Müzakirələrin yekununda auditor hesabatının təsdiq edilməsi, həmçinin aşkar olunmuş nöqsanların aradan qaldırılması məqsədilə audit olunan qurum tərəfindən zəruri tədbirlərin görülməsinə dair qərar qəbul olunub.
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